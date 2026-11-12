به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت صبح پنجشنبه در جریان بازدید از روند اجرای سد سرپری که با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد، اظهار کرد: سد سرپری به دلیل نقش مهمی که در رونق اقتصادی منطقه دارد، از پروژه‌های مهم استان محسوب می‌شود و تکمیل آن برای دولت، مدیریت اجرایی استان، نمایندگان و مردم منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به صدور مجوز ماده ۲۳ این طرح افزود: پس از پیگیری‌های انجام‌شده، مجوز ماده ۲۳ سد سرپری صادر شد، اما اجرای آن به جایگزینی یکی از پروژه‌های دارای مجوز ماده ۲۳ استان در فهرست مربوطه مشروط شده بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های پیش‌آمده، تاکنون امکان انجام این جابه‌جایی فراهم نشده است؛ ازاین‌رو با توجه به پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی سد سرپری، تلاش کردیم زمینه درج این پروژه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ بدون اعمال ماده ۶ فراهم شود.

شهامت از برگزاری نشست‌های پیگیری با مسئولان وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در جلساتی با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده، موضوع تأمین اعتبار پروژه با معاون وزیر نیرو و مسئولان مرتبط مطرح و پیگیری‌های لازم برای رفع محدودیت‌های اعتباری انجام شد.

وی تصریح کرد: در آخرین پیگیری نیز استاندار با معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تماس گرفت و قول مساعد برای انجام مکاتبات و پیگیری موضوع با هدف لحاظ نشدن ماده ۶ دریافت کرد؛ مکاتبات لازم نیز در این زمینه انجام شده و امیدواریم به نتیجه برسد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه اعلام‌شده از سوی مجموعه کارفرمایی پروژه برای تکمیل عملیات اجرایی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این روند و تأمین اعتبارات مورد نیاز، سد سرپری حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۶ وارد مرحله آبگیری خواهد شد.

شهامت تأمین آب اراضی کشاورزی و رونق گردشگری را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح دانست و افزود: نزدیکی سد به شهر دهدشت ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال جوانان منطقه فراهم می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش پیمانکار پروژه گفت: یکی از نقاط قوت این طرح، تعهد و همراهی پیمانکار است که با وجود مطالبات مالی، کارگاه را تعطیل نکرده و عملیات اجرایی را ادامه داده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با تعیین تکلیف مسائل اعتباری و تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول، مردم شهرستان کهگیلویه هرچه زودتر از مزایای این پروژه بهره‌مند شوند.