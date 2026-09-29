چین خواستار اصلاح رویکرد ژاپن در قبال تایوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وانگ یی، وزیر خارجه چین در دیدار با تاکشی ایوایا، وزیر خارجه پیشین ژاپن گفت روابط دو کشور بار دیگر با «وضعیتی جدی» روبه‌رو شده و نیازمند بازگشت به مسیر عادی است.

وانگ از ژاپن خواست اظهارات و اقدامات اشتباه رهبران این کشور درباره تایوان را هرچه سریع‌تر اصلاح کند و درباره به چالش کشیدن قانون اساسی صلح‌طلبانه ژاپن و تلاش برای «احیای جنایتکاران جنگی» هشدار داد.

تنش میان دو کشور از نوامبر سال گذشته و پس از اظهارات سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن درباره احتمال حمله چین به تایوان و امکان استفاده ژاپن از حق دفاع جمعی افزایش یافته است.

همزمان، ژاپن اعلام کرده سامانه موشکی آمریکایی «تایفون» در اواسط اکتبر به پایگاه هوایی کادنا در اوکیناوا منتقل می‌شود؛ اقدامی که چین پیشتر از آن انتقاد کرده است.