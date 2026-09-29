  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

چین خواستار اصلاح رویکرد ژاپن در قبال تایوان شد

چین خواستار اصلاح رویکرد ژاپن در قبال تایوان شد

وزیر خارجه چین با اشاره به تشدید تنش‌ها میان پکن و توکیو، از ژاپن خواست اظهارات و مواضع رهبران این کشور درباره تایوان را اصلاح کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وانگ یی، وزیر خارجه چین در دیدار با تاکشی ایوایا، وزیر خارجه پیشین ژاپن گفت روابط دو کشور بار دیگر با «وضعیتی جدی» روبه‌رو شده و نیازمند بازگشت به مسیر عادی است.

وانگ از ژاپن خواست اظهارات و اقدامات اشتباه رهبران این کشور درباره تایوان را هرچه سریع‌تر اصلاح کند و درباره به چالش کشیدن قانون اساسی صلح‌طلبانه ژاپن و تلاش برای «احیای جنایتکاران جنگی» هشدار داد.

تنش میان دو کشور از نوامبر سال گذشته و پس از اظهارات سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن درباره احتمال حمله چین به تایوان و امکان استفاده ژاپن از حق دفاع جمعی افزایش یافته است.

همزمان، ژاپن اعلام کرده سامانه موشکی آمریکایی «تایفون» در اواسط اکتبر به پایگاه هوایی کادنا در اوکیناوا منتقل می‌شود؛ اقدامی که چین پیشتر از آن انتقاد کرده است.

کد مطلب 6962535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها