خبرگزاری مهر- گروه استان ها: چند روز قبل تصادف یک خودروی سوخت بر با یک خودروی قاچاق اتباع افغانستانی موجب شد هزار لیتر گازوئیل در یکی از خیابان های راین جاری شود و برای ساعاتی راه عبور و مرور مردم این شهر کوچک تاریخی مسدود شود.

شهر کرمان به سمت جنوب کرمان دو مسیر دارد یکی که موسوم به جاده بم است که جاده اصلی محسوب می شود و دوبانده است و دومین مسیر کرمان – راین – جیرفت است که راهی فرعی و کوهستانی با جاده ای کم عرض و یک بانده است.

بخشی از این جاده به دلیل عدم وجود کمربندی از میانه شهر راین و از خیابان های کم عرضی می گذرد که محل تردد مردم عادی است.

از سوی دیگر قاچاقچیان هم سال هاست ترجیح می دهند از این جاده فرعی برای حمل و نقل قاچاق استفاده کنند، اما عدم کنترل این جاده برای جلوگیری از حمل و نقل قاچاقچیان موجب شده مردم شهر راین شاهد تصادف های دلخراش با خسارت های جانی و مالی قابل توجه باشند.

حالا سوال اصلی این است چرا اقدام جدی برای بستن خیابانها و جاده راین به روی قاچاقچیان انجام نشده است؟

این در حالی است که شهر راین با قلعه خشت و گلی شکوهمند و آبشار زیبا و کوه های سر به فلک کشیده هزار یکی از شهرهای گردشگری شهر کرمان نیز محسوب می شود و تردد ایمن از معابر این شهر زیبا بسیار مهم است.

شهر تاریخی راین در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرق کرمان، سال‌هاست که علاوه بر نقش گردشگری و تاریخی خود، به یکی از گذرگاه‌های اصلی تردد خودروهای حامل سوخت قاچاق و اتباع غیرمجاز تبدیل شده است و این وضعیت خطرات جدی برای ایمنی و امنیت مردم محلی، مسافران و گردشگرانی ایجاد کرده که ناچارند از تنها محور ارتباطی کرمان به راین عبور کنند.

جاده‌ای یک‌ بانده در تسخیر خودروهای شوتی

محور کرمان به راین که از منطقه مرصاد آغاز می‌شود و به شهر تاریخی و گردشگری راین می‌رسد، به دلیل یک‌ بانده بودن و حجم بالای ترافیک، به نقطه‌ای پرخطر برای مسافران و مردم محلی تبدیل شده است.

این جاده تنها یک مسیر گردشگری نیست، بلکه محور ارتباطی مهمی است که شهرستان‌های جنوبی استان کرمان و حتی استان هرمزگان را به مرکز استان متصل می‌کند و همین نقش استراتژیک، حجم ترافیک و تردد خودروهای سنگین را در آن افزایش داده است.

در کنار این مشکلات زیرساختی، تردد خودروهای موسوم به «شوتی» و قاچاقچیان سوخت به یکی از جدی‌ترین معضلات این محور تبدیل شده است.

این خودروها اغلب با سرعت بسیار بالا و بدون رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی حرکت می‌کنند و برای سایر رانندگان خطرات جدی ایجاد می‌کنند.

مشاهدات میدانی خبرنگار مهر همچنین حاکی از آن است که قاچاقچیان افغان از همین جاده برای حمل‌ونقل غیرقانونی استفاده می‌کنند؛ امری که به بروز درگیری‌ها و حوادث امنیتی در منطقه انجامیده است.

نبود کمربندی نیز مزید بر علت شده و تمام وسایل نقلیه، از خودروهای سنگین تا خودروهای قاچاقچیان، ناچارند از مرکز شهر راین عبور کنند؛ مسئله‌ای که ترافیک، آلودگی صوتی و مشکلات اجتماعی را برای مردم محلی دوچندان کرده است.

توقیف هزار خودرو؛ نشانه‌ای از عمق بحران

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، در این زمینه می گوید: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا زمان این بازدید، یک‌ هزار دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق و اتباع غیرمجاز در این حوزه توقیف شده است.

مهدی بخشی، این اقدام را نشانه عزم جدی مجموعه قضایی و انتظامی در برخورد با این پدیده‌ها می داند و تاکید می کند: دستگاه انتظامی و قضایی در کنار هم با شدت با پدیده قاچاق برخورد می کنند.

قاچاقچیان گردشگری راین را قربانی می کنند

یک فعال گردشگری کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: راین شهری گردشگری است و انتظار داریم صنعت گردشگری این شهر را متحول کند اما قاچاقچیان این شهر را به مکان برای رفت و آمد قاچاق تبدیل کرده اند.

مهدی افضلی، با اشاره به گلایه گردشگران و مردم از وضعیت موجود ،خواستار برخورد جدی مسئولان برای جلوگیری از این وضعیت نابسامان شد.

وی بیان می کند: حوادث ناشی از تصادفات خودروهای حامل اتباع غیرمجاز و سوخت قاچاق، هزینه‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری برای مردم استان کرمان و بخش بهداشت و درمان به همراه داشته است و در یکی از این حوادث، واژگونی یک خودروی حامل اتباع غیرمجاز در محور کرمان – راین به کشته و زخمی شدن ۱۰ نفر منجر شد.

وی می گوید: چند روز قبل هم هزار لیتر سوخت فقط از یک خودروی قاچاق در خیابان جاری شد و اگر این میزان سوخت اتش می گرفت در شهر حادثه جبران نشدنی ایجاد می کرد.

افضلی، ادامه می دهد: حمل بنزین و گازوئیل در خودروهای غیراستاندارد و تردد در مسیرهای طولانی، احتمال آتش‌سوزی را به‌ شدت بالا می‌برد.

این فعال گردشگری بیان می کند: این خطرات در حالی است که راین خود یکی از مقاصد مهم گردشگری استان کرمان با ارگ تاریخی و آبشاری کم‌ نظیر است و هر هفته هزاران گردشگر از همین جاده برای رسیدن به آن عبور می‌کنند.

افضلی، می افزاید: ترس از وقوع تصادف یا درگیری با خودروهای شوتی، تجربه سفر در این مسیر را برای بسیاری از خانواده‌ها و گردشگران به امری همراه با نگرانی تبدیل کرده است.

احداث کمربندی راین ضروری است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، از جمله چهره‌هایی است که به طور مشخص پیگیر وضعیت راه‌های این حوزه انتخابیه بوده است.

شهباز حسن پور، در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار آغاز عملیات اجرایی جاده کرمان - راین - جیرفت شد و تعیین تکلیف و تأمین اعتبارات موردنیاز این پروژه را از مطالبات جدی مردم منطقه دانست.

وی همچنین بر لزوم شتاب‌گرفتن پروژه کمربندی راین تأکید کرد؛ مطالبه‌ای که به طور مستقیم با معضل عبور خودروهای شوتی و قاچاقچیان از مرکز شهر مرتبط است.

وی همچنین خواستار برخورد جدی برای جلوگیری از قاچاق در این جاده شد و گفت: وجود قاچاقچیان حوادث زیادی را به دنبال داشته است.

مردم راین خواستار جلوگیری از ورود قاچاقچیان به این شهر شدند

در پی حادثه نشت بیش از یک هزار لیتر بنزین در تقاطع روبه‌روی شهرداری راین که در ساعات پرتردد دانش‌آموزان و شهروندان رخ داد، مردم این شهر تاریخی خواستار اقدام فوری و عملی مسئولان برای پایان دادن به تردد خودروهای سوخت‌بر و خودروهای موسوم به «افغانی‌کش» در معابر شهری شدند.

مطالبه اصلی شهروندان شامل احداث کمربندی راین برای خارج کردن ترافیک سنگین و قاچاق از مرکز شهر و استقرار نیروی انتظامی در ورودی‌های شهر برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان و خودروهای شوتی به داخل محدوده شهری می باشد.

محمد، یکی از شهروندان راینی در گفتگو با مهر می گوید: شهر راین سال‌هاست که به دلیل قرار گرفتن در محور کرمان-راین- جیرفت و نبود مسیر جایگزین، ناچار است تمام ترددهای سنگین و غیرقانونی را از خیابان‌های مرکزی خود بپذیرد.

وی می افزاید: این وضعیت در حالی ادامه دارد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون یک هزار دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق و اتباع غیرمجاز در حوزه قضایی راین توقیف شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد حجم تردد غیرقانونی در این محور تا چه اندازه بالا است.

وی ادامه می دهد: حادثه نشت بنزین نشان داد که خطر تنها به تصادف و درگیری محدود نمی‌شود و نشت سوخت در مجاورت مدارس و گذرگاه عابران پیاده می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شود.

مریم کربلایی، دیگر شهروند راینی به مهر می گوید: حفظ جان دانش‌آموزان و عابران پیاده باید در اولویت تصمیم‌گیری مسئولان قرار گیرد و از استاندار کرمان، فرماندهی انتظامی استان، شورای تأمین و وزارت راه و شهرسازی می‌خواهیم تا دو اقدام فوری را در دستور کار قرار دهند. نخست، تعیین تکلیف و تسریع در اجرای کمربندی راین تا خودروهای سنگین، سوخت‌بر و شوتی از خارج از محدوده شهری عبور کنند و مرکز شهر از تردد آنان آزاد شود و دوم، استقرار نیروی انتظامی و ایجاد ایستگاه‌های بازرسی در ورودی‌های شهر برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان و خودروهای حامل سوخت و اتباع غیرمجاز به داخل راین است.

راین، شهری که به اعتبار تاریخ و طبیعتش باید مقصد آرامش و گردشگری باشد، امروز درگیر معضلی است که ریشه در اقتصاد غیررسمی قاچاق و ضعف زیرساخت‌های نظارتی و جاده‌ای دارد.

توقیف هزار خودرو در یک سال و پیگیری نماینده مجلس برای تعیین تکلیف جاده، نشانه‌هایی از عزم برای مقابله است، اما تداوم تردد خودروهای شوتی و حامل اتباع غیرمجاز در جاده‌ای یک‌بانده که مردم و گردشگران ناچار به استفاده از آن هستند، بیانگر آن است که اقدامات مقطعی کافی نیست.

آنچه شهر راین نیاز دارد، تسریع در دو بانده کردن محور و احداث کمربندی، تقویت نظارت مستمر و برخورد ریشه‌ای با شبکه‌های قاچاق است؛ در غیر این صورت، خطرات این گذرگاه ناامن، همچنان جان و آرامش مردم منطقه و مسافران را تهدید خواهد کرد.