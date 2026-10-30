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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

توقیف تانکر حامل ۲۱ تن گاز مایع قاچاق در شهرستان ریگان

توقیف تانکر حامل ۲۱ تن گاز مایع قاچاق در شهرستان ریگان

ریگان- فرمانده انتظامی ریگان از توقیف یک دستگاه تانکر حامل ۲۱ تن گاز مایع قاچاق و دستگیری یک متهم در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های سوختی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا تاج آبادی، پیش ازظهر جمعه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ریگان در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های سوختی و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه تانکر حامل گاز مایع قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی از این تانکر، ۲۱ تن گاز مایع قاچاق کشف شد و در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6994311

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