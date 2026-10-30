توقیف تانکر حامل ۲۱ تن گاز مایع قاچاق در شهرستان ریگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا تاج آبادی، پیش ازظهر جمعه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ریگان در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های سوختی و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه تانکر حامل گاز مایع قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی از این تانکر، ۲۱ تن گاز مایع قاچاق کشف شد و در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.