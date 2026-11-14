به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: ساعت ۸:۳۰ صبح امروز، در کیلومتر ۱۲ لاین شمالی آزادراه قزوین–کرج، یک دستگاه کشنده تانکردار ویژه حمل بنزین که از سمت کرج به قزوین در حرکت بود، به علت بی‌توجهی راننده به جلو ابتدا با یک دستگاه پراید و سپس با یک دستگاه پژو ۴۰۵ برخورد کرد.

وی افزود: پس از این برخوردها، کشنده از مسیر اصلی منحرف شد و با خروج از سمت راست جاده، از دهانه پل شترک به پایین سقوط کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به خالی‌بودن مخزن تانکر در زمان حادثه بیان کرد: خوشبختانه این تانکر فاقد بنزین بود و در این سانحه، راننده کشنده و یکی از سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ مصدوم شدند.

تقی‌خانی با اشاره به پیامدهای ترافیکی این حادثه گفت: سقوط کشنده و عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی محل، موجب انسداد یک لاین عبوری و اختلال در تردد خودروها به طول حدود سه کیلومتر و به مدت چهار ساعت شد.

وی ادامه داد: با تلاش عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی، اقدامات لازم برای مدیریت ترافیک و رفع محدودیت انجام گرفت.

رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مستمر رانندگان به مسیر پیش‌رو خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به جلو می‌تواند در کسری از ثانیه زمینه‌ساز حوادث سنگین شود؛ بنابراین رانندگان باید با پرهیز از عجله و شتاب، رعایت سرعت مطمئنه و حفظ تمرکز هنگام رانندگی، از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند.