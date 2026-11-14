به گزارش خبرگزار مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، در تشریح وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، گفت: در آزادراه قزوین-کرج- تهران، محدوده‌های پایانه شهید کلانتری، استاندارد و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

وی افزود: در محور شهریار-تهران نیز ترافیک در بیشتر مقاطع نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محورهای هشتگرد-طالقان، پاوه-مریوان (گردنه تته) و وازک-بلده همچنان مسدود هستند.

وی به رانندگان توصیه کرد: ضمن مدیریت زمان سفر و انتخاب مسیرهای جایگزین در محدوده‌های پرترافیک، از عجله و تغییر مسیرهای ناگهانی خودداری کنند و با رعایت فاصله طولی مناسب، سرعت مطمئنه و توجه کامل به جلو، سفری ایمن داشته باشند. همچنین رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند.