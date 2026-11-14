به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نهادهای امنیتی عراق اعلام کردند که در جریان جدیدترین عملیات این کشور علیه عناصر تروریست در منطقه التون کوبری واقع در استان کرکوک دست کم سه تن از این عناصر به هلاکت رسیده و یک تن دیگر بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور روز جمعه توسط فرماندهی عملیات کرکوک صورت گرفت و یک حمله هوایی از سوی جنگنده های ارتش عراق انجام شد.

همچنین تاکید شده که این عملیات بنا به دستور فرماند کل نیروهای مسلح عراق و تلاش های اطلاعاتی برای تحت پیگرد قرار دادن عناصر تروریست و از بین بردن ریشه های آنها صورت گرفته است.