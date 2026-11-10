به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الصباح، عبدالاله النائلی، رئیس مؤسسه شهدای عراق گفت: طی چند ماه آینده، عملیات گشودن تمامی گورهای جمعی کشف‌شده در منطقه سنجار، واقع در استان نینوا، به پایان خواهد رسید. گروه تروریستی داعش در دوران تسلط خود بر استان نینوا، جنایات هولناکی علیه ایزدی‌ها در منطقه سنجار مرتکب شد به طوری که این جنایات موجب ایجاد گورهای جمعی متعددی شد که تاکنون ۹۰ مورد از آن‌ها شناسایی شده است و بقایای پیکر صدها زن، مرد و کودک در آن‌ها قرار دارد.

وی افزود: این مؤسسه تاکنون عملیات گشودن، کاوش و مستندسازی ۸۵ گور جمعی را به پایان رسانده که در جریان آن، بقایای پیکر ۷۰۰ قربانی از این گورها خارج شده است و از این تعداد، پس از شناسایی هویت ۳۰۰ نفر از سوی پزشکی قانونی، پیکرهای آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده شده است.

رئیس موسسه شهدای عراق گفت: شناسایی خانواده‌های قربانیان از طریق طرح‌هایی انجام شده است که مؤسسه به‌صورت دوره‌ای برای جمع‌آوری نمونه خون اجرا می‌کند. در ماه‌های آینده، عملیات کاوش و مستندسازی پنج گور جمعی باقی‌مانده مربوط به قربانیان ایزدی نیز تکمیل خواهد شد و به این ترتیب، پرونده مربوط به این قربانیان به پایان خواهد رسید.

وی در عین حال بیان کرد: پایان این عملیات به معنای پایان یافتن پرونده گورهای جمعی در سنجار نیست زیرا ممکن است در جریان عملیات ساخت‌وساز یا بازسازی ساختمان‌ها، گورهای جدیدی کشف و شناسایی شوند.

النائلی همچنین از راه‌اندازی واحد جدیدی در مؤسسه شهدا با همکاری کارشناسان و متخصصان حوزه های اجتماعی و روان شناسی برای حمایت روانی و معنوی از خانواده‌های قربانیان خبر داد که هدف از آن کاهش رنج و فشارهای روحی خانواده‌هایی عنوان شده است که بقایای پیکر عزیزان خود را تحویل می‌گیرند.