به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، با تأکید بر ماهیت بین‌نسلی صندوق بازنشستگی کشوری، افزود: این صندوق صرفاً یک دستگاه اجرایی یا مجموعه اقتصادی نیست، بلکه نهادی بین‌نسلی است که عملکرد آن بر آرامش و رفاه منابع انسانی کشور و کیفیت خدمات عمومی تأثیر می‌گذارد. مسائل صندوق نیز محدود به حوزه بازنشستگی نیست و با نظام‌های آموزش، بهداشت و درمان، مهارت‌آموزی، اشتغال، تولید، کسب‌وکار، پس‌انداز و بهره‌وری ارتباط مستقیم دارد.

وی با تشریح عوامل مؤثر بر ناترازی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: برای شناخت چالش‌های صندوق باید به ساختار جمعیتی، وضعیت اشتغال، سطح دستمزدها، بهره‌وری نیروی انسانی و نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران توجه کرد. افزایش جمعیت سالمند، کاهش فرصت استفاده از پنجره جمعیتی و محدودیت ورودی‌های جدید به صندوق، از جمله عواملی هستند که فشار بیشتری بر منابع و مصارف صندوق وارد کرده‌اند.

ازوجی افزود: بخش مهمی از مشکلات صندوق ناشی از تحولات اقتصاد کلان کشور در چند دهه گذشته است. پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی، سطح پایین دستمزدها در مقایسه با ظرفیت‌های اقتصادی، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش پوشش بیمه‌ای نیروی کار، موجب شده است ظرفیت لازم برای افزایش حق بیمه و تقویت منابع صندوق به اندازه کافی شکل نگیرد.

ازوجی بر ضرورت اصلاح نگاه مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که باید در مدیریت صندوق مورد بازنگری قرار گیرد، فاصله گرفتن از رویکرد صرفاً بنگاه‌محور و حرکت به سمت مدیریت حرفه‌ای و تخصصی دارایی‌ها است.

وی افزود: حفظ دارایی‌ها و املاک صندوق اهمیت دارد، اما این موضوع نباید به هدف نهایی مدیریت تبدیل شود. باید میان مسئولیت مالکیت دارایی‌ها و اداره تخصصی آنها تفکیک قائل شویم؛ به این معنا که صندوق می‌تواند مالک دارایی باشد، اما مدیریت آن را به افراد و مجموعه‌های متخصص و واجد صلاحیت واگذار کند.

توجه به کیفیت زندگی بازنشستگان فراتر از پرداخت مستمری

ازوجی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مأموریت صندوق‌های بازنشستگی، اظهار کرد: بازنشستگی صرفاً مرحله‌ای از زندگی نیست که مسئولیت صندوق در آن به پرداخت مستمری محدود شود. باید کیفیت زندگی بازنشستگان، نیازهای اجتماعی و فرهنگی و شرایط رفاهی آنان نیز در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

وی افزود: تلاش ما این است که در کنار اصلاحات اقتصادی و مدیریتی، رویکرد اجتماعی و فرهنگی صندوق نیز تقویت شود و مأموریت صندوق از یک نگاه صرفاً اقتصادی و بنگاه‌محور به سمت توجه جامع‌تر به زندگی و نیازهای بازنشستگان حرکت کند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، تحقق این اهداف را مستلزم همکاری نزدیک مدیریت‌های ستادی و استانی دانست و تأکید کرد: اصلاحات صندوق بدون همراهی همه بخش‌ها و مشارکت مدیران در سطوح مختلف امکان‌پذیر نیست. باید با تغییر نگاه مدیریتی، تقویت ارتباطات، توسعه نظام اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، مسیر پایداری و ارتقای خدمات صندوق را دنبال کنیم.