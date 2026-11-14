خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – رویا رجبی: ترافیک در دزفول دیگر به آخر هفته ها و روزهای خاص محدود نمی‌شود بلکه به معضلی روزمره تبدیل شده که در بسیاری از ساعات شبانه روز، خیابان های مرکزی و اصلی شهر از جمله شریعتی، آفرینش، ۴۵ متری، امام خمینی، طالقانی، پیام آوران و... را با ازدحام خودروها مواجه می کند.

افزایش جمعیت، رشد روزافزون تعداد خودروها، محدودیت ظرفیت معابر در بافت شهری که متناسب با حجم کنونی تردد توسعه نیافته و عدم اتخاذ تدابیر کارآمد و اصولی برای مدیریت ترافیک شهر از سوی متولیان در سال های اخیر، تردد در دزفول را به یکی از چالش‌های جدی زندگی شهری تبدیل کرده است به‌گونه‌ای که امروزه در برخی ساعات مسیرهای کوتاه شهر نیز گاهی زمان قابل‌توجهی از شهروندان می‌گیرند و رفت‌وآمدهای روزمره را به تجربه‌ای فرساینده و کلافه‌کننده بدل کرده است.

یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر تشدید ترافیک در هسته مرکزی دزفول، تمرکز نامتوازن مراکز درمانی و ساختمان‌های پزشکان در این محدوده است، موضوعی که طی سال‌های متمادی، بخش قابل توجهی از ظرفیت معابر مرکزی شهر را به خود اختصاص داده است. استقرار تعداد زیادی از این مراکز در خیابان‌هایی همچون طالقانی در کنار کمبود و یا نبود پارکینگ اختصاصی، موجب شده این معابر به‌ویژه در ساعات پرتردد روز، هم‌زمان با مراجعه بیماران و همراهان آن‌ها با حجم بالایی از تردد و توقف خودروها مواجه باشند، وضعیتی که گاه عبور و مرور سایر شهروندان را نیز با دشواری همراه می‌کند و سال ها است به یکی از اصلی ترین معضلات ترافیکی دزفول تبدیل شده است.

از سوی دیگر گسترش استفاده از خودروهای تک‌سرنشین و وابستگی روزافزون شهروندان به خودروی شخصی برای انجام حتی امور کوتاه و روزمره بر حجم ترافیک معابر افزوده است. این مسئله در ساعات آغاز و پایان فعالیت ادارات و مدارس نمود پررنگ‌تری دارد به ویژه زمانی که بخش زیادی از کارکنان به‌صورت انفرادی و با خودروهای شخصی تردد می‌کنند و بسیاری از خانواده‌ها نیز به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند فرزندان خود را شخصاً به مدرسه برسانند.

قطعا در چنین شرایطی، ترویج سفرهای مشترک میان کارکنان ادارات و سازمان‌ها، به کارگیری سرویس های اداری، استفاده از خودروهای مشترک برای جابه‌جایی دانش‌آموزان با رعایت ملاحظات ایمنی، تقویت ناوگان سرویس مدارس و بازنگری در زمان‌بندی فعالیت برخی مراکز، می‌تواند در کاهش حجم خودروهای ورودی به معابر در ساعات اوج تردد مؤثر باشد.

تاثیر منفی ترافیک در آرامش روانی مردم

یکی از شهروندان دزفول با اشاره به پیامدهای ترافیک سنگین در سطح شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی حجم خودروها در خیابان‌ها افزایش پیدا می‌کند، احتمال تصادف‌های شهری هم بیشتر می‌شود، از طرفی عجله رانندگان، معطلی‌های طولانی و نبود فضای کافی برای تردد، زمینه بروز تنش و درگیری میان شهروندان را فراهم می‌کند.

علی ملکی افزود: این شرایط به‌تدریج آرامش روانی مردم را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و رانندگی در شهر را به تجربه‌ای پراسترس تبدیل می‌ کند.

یکی دیگر از شهروندان با بیان اینکه ترافیک به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، گفت: افزایش تعداد خودروها در کنار محدودیت ظرفیت خیابان‌ها و نبود راهکارهای مؤثر برای مدیریت تردد، باعث شده رفت‌وآمد در سطح شهر دشوارتر شود.

سروش فهیمی افزود: این وضعیت علاوه بر اتلاف وقت و افزایش مصرف سوخت، اعصاب و آرامش شهروندان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و به نظر می‌رسد مدیریت ترافیک دزفول نیازمند برنامه‌ریزی جدی‌تری است.

خودروهای تک سرنشین عامل ایجاد ترافیک

در همین زمینه رئیس پلیس راهور دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ترافیک صبحگاهی دزفول از ساعت۱۰ تا ۱۳:۳۰ شکل می‌گیرد، اظهار کرد: در این بازه زمانی، نیروهای راهور با گشت‌زنی خودرویی و استقرار در نقاط پرتردد، تذکرات لازم را به رانندگان متخلف ارائه می‌کنند.

سرهنگ مجید پوررحیمی با اشاره به تأثیر پارک دوبل خودروها بر وضعیت ترافیکی شهر گفت: این تخلف در خیابان‌های کم‌عرض موجب مسدود شدن مسیر و قفل شدن ترافیک می‌شود و مشکلات تردد را افزایش می‌دهد.

وی همچنین ساعت ۱۷ تا ۲۱ را از ساعات اوج ترافیک عصرگاهی عنوان کرد و گفت: در این ساعات، خیابان امام خمینی(ره) تا چهارراه شریعتی و میدان حاج مرادی و همچنین خیابان‌های طالقانی و شریعتی، به دلیل فعالیت مراکز خرید و درمانی، با حجم بالای تردد خودروها مواجه هستند که بخش زیادی از آن‌ها تک‌سرنشین هستند.

شریعتی و طالقانی محورهای اصلی ترافیک

رئیس پلیس راهور دزفول، خیابان‌های طالقانی و شریعتی را از محورهای پرترافیک شهر دانست و عنوان کرد: بخش عمده ترافیک ناشی از تردد خودروهای تک‌سرنشین است. با وجود پیش‌بینی دو پارکینگ در خیابان‌های طالقانی و شریعتی، شهروندان استقبال چندانی از استفاده از این پارکینگ‌ها ندارند.

سرهنگ پوررحیمی با بیان اینکه در شرایط ترافیک سنگین مرکز شهر، حتی استقرار مأموران راهور در فواصل ۱۰ متری نیز به‌تنهایی نمی‌تواند گره ترافیکی را باز کند، گفت: شهروندان برای تردد در سطح شهر باید از ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرداری استفاده کنند تا از حجم ترافیک کاسته شود.

وی افزود: استفاده کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی از سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی در زمان شروع و پایان ساعات کاری نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی را در ساعات مختلف روز برطرف کند.

اتخاذ تدابیر برای روان سازی ترافیک شهری

فرماندار ویژه شهرستان دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی مسائل ترافیکی شهری با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل ترافیک شهری از مطالبات جدی شهروندان است، اظهار کرد: در این راستا اقداماتی همچون تدوین و اجرای برنامه‌های جامع شامل برگزاری منظم نشست های شورای ترافیک، فعال‌سازی کارگروه آرام‌سازی معابر و انجام اصلاحات هندسی در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.

عزیز مرداس با اشاره به رشد شتابان توسعه شهری و افزایش حجم تردد وسایل نقلیه، تصریح کرد: روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی عبور و مرور، یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار شهری و از دغدغه‌های کلیدی مدیریت شهرستان است که برای آن برنامه‌ریزی مدونی صورت گرفته است.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در حوزه مدیریت حمل‌ونقل شهری، از برگزاری ماهانه شورای ترافیک خبر داد و گفت: به منظور ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظام‌بخشی به ترددها و پیگیری مستمر مصوبات، جلسات شورای ترافیک شهرستان به صورت منظم و ماهانه با حضور کارشناسان و دستگاه‌های مسئول برگزار خواهد شد تا با رصد دقیق نقاط گلوگاهی، تصمیمات مقتضی به سرعت عملیاتی شود.

آغاز به کار کارگروه آرام سازی معابر دزفول

فرماندار دزفول همچنین از فعال‌سازی کارگروه ویژه آرام‌سازی معابر خبر داد و افزود: این کارگروه مکلف است با همکاری شهرداری و پلیس راهور، نسبت به شناسایی نقاط حادثه‌خیز، اولویت‌بندی معابر پرتردد و اجرای استانداردهای آرام‌سازی ترافیک نظیر خط‌کشی، نصب علائم هشداردهنده، بهبود روشنایی و استانداردسازی سرعت‌کاه‌ها اقدام نماید تا ایمنی جانی عابران پیاده و رانندگان به حداکثر برسد.

مرداس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اجرای اصلاحات هندسی در نقاط بحرانی شهر، تاکید کرد: یکی از راهکارهای اساسی و علمی در راستای کنترل ترافیک شهر، بازطراحی و اصلاح هندسی تقاطع‌ها، میادین و گره‌های ترافیکی است.

به گفته فرماندار ویژه و رئیس شورای ترافیک دزفول، طرح‌های مهندسی ترافیک با هدف افزایش ظرفیت معابر، اصلاح گردش‌های ترافیکی و کاهش زمان انتظار در پشت چراغ‌های قرمز توسط کارشناسان و متولیان در دست تدوین و اجرا است و به زودی عملیاتی خواهند شد.

تلاش برای رفع گره‌های ترافیکی

رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد حوزه ترافیک شهرداری در نیمه نخست سال جاری، اقدامات اجرایی انجام‌شده و راهکارهای رفع مشکلات ترافیکی شهر برگزار شد، اظهار کرد: تلاش جهت رفع گره‌های ترافیکی شهر به عنوان یکی ازاصلی ترین مطالبات شهروندان باید بیش از گذشته مورد توجه متولیان قرار بگیرد.

غلامعلی رسالتی‌فر با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های ترافیکی، خواستار پیگیری مستمر مشکلات معابر و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود عبور و مرور، افزایش ایمنی شهروندان و رفع نقاط حادثه‌خیز و جدیت در اجرای این اقدامات از سوی شهرداری شد.

رسالتی‌فر همچنین بر ضرورت پیگیری و اجرای طرح‌های ترافیکی با هدف تسهیل تردد شهروندان و کاهش مشکلات ترافیکی در مناطق پر تردد شهر از جمله بلوار یازهرا، میدان رودبند، خیابان ۴۵ متری و خیابان شریعتی تأکید کرد.

تشریح اقدامات ترافیکی شهرداری

معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری دزفول نیز با اشاره به برخی چالش‌های ترافیکی در دزفول گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، تعدادی از گره‌های ترافیکی شهر همچنان به‌طور کامل برطرف نشده‌اند اما تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، این مشکلات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش دهیم.

محمدرضا احمدی نیا، تعریض برخی معابر و ایجاد یا توسعه مسیرهای جدید را از جمله راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت ترافیک شهر دانست.

وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون ۹۰ هزار متر طول خط‌کشی محوری و ۶ هزار مترمربع خط‌کشی عابر پیاده در سطح شهر اجرا شده است.همچنین نصب ۳۷۰ تابلو، نصب ضربه‌گیرها مطابق الزامات آیین‌نامه‌ای، ایمن‌سازی زیرگذرها، آشکارسازی و خط‌کشی ۱۲۱ سرعت‌کاه و آشکارسازی ۷۰۰ مورد چشم‌گربه‌ای از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه ترافیک شهرداری دزفول بوده است.

به گفته معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری دزفول از مجموع ۱۶ مورد اصلاح هندسی پیش‌بینی‌شده عملیات اجرایی ۶ مورد اجرا شده و ۳۰ مترمربع تابلوی هدایت مسیر نیز نصب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع، تداوم ترافیک در دزفول نشان می‌دهد که مدیریت این معضل دیگر با راهکارهای مقطعی و برخوردهای موردی امکان‌پذیر نیست و به برنامه‌ریزی جامع برای ساماندهی جریان تردد، توزیع مراکز پرتردد، مدیریت توقف خودروها و اصلاح گره‌های ترافیکی نیاز دارد، ضرورتی که تعلل در آن می‌تواند ابعاد این مشکل شهری را گسترده‌تر کند.