به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، پلیس ایرلند از کشف و خنثی سازی یک وسیله انفجاری مشکوک در نزدیکی محل برگزاری ضیافت سران شرکت کننده در نشست سیاسی اروپا در دوبلین خبر داد.

بر اساس این گزارش، این وسیله انفجاری روز جمعه در یک ساختمان اداری در میدان مریون، در مرکز دوبلین کشف شد.

تیم خنثی سازی بمب ارتش ایرلند پس از حضور در محل، این وسیله را خنثی کرد. پلیس اعلام کرد وسیله کشف شده ابتدایی بوده، اما قابلیت انفجار داشته است.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا و شماری دیگر از مقامات ارشد کشورهای مختلف از جمله حاضران در ضیافت شام دوبلین بوده اند. نشست غیررسمی سران اتحادیه اروپا در روز جمعه در مکانی جداگانه برگزار شد.

پلیس ایرلند تحقیقات درباره زمان انتقال این وسیله انفجاری به ساختمان، عاملان احتمالی و انگیزه این اقدام را آغاز کرده است.