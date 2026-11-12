به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، موج جدید ایمیل‌های تهدیدآمیز با ادعای بمب‌گذاری، مدارس شهرهای مختلف ایتالیا را برای دومین روز متوالی به تعطیلی و تخلیه کشاند.

برخی منابع حکومتی در ایتالیا گزارش دادند که حدود ۱۸۰۰ مدرسه در این کشور امروز هشدارهایی مبنی بر وجود بمب دریافت کرده اند.

رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که در تازه‌ترین پیام تهدیدآمیز که صبح امروز به مدیران مدارس ارسال شد، فرستنده مدعی کارگذاری بمب در چند نقطه از جمله مقر نخست‌وزیری ایتالیا شد و خواستار استعفای جورجیا ملونی شد.

روز گذشته نیز دست‌کم ۳۰۰ مدرسه در ایتالیا درپی دریافت تهدیدهای مشابه تخلیه شده بودند.

این تهدیدها درحالی ادامه دارد که چند کشور اروپایی دیگر نیز اخیراً با پیام‌های بمب‌گذاری مواجه شده‌اند.