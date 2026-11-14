به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (از ۱۶ الی ۲۲ آبان ۱۴۰۵) مجموع ۲۶۳۴۳ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۳۸۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۲۴۰۴ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۵۷۹۸۳ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۷۵۸ مورد حوادث ترافیکی (۱۴.۳درصد از کل ماموریت ها) و ۲۲۵۸۵ مورد (۸۵.۷ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

اسماعیلی گفت: اورژانس هوایی ۵ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۶ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.