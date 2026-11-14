به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد زنده‌یاد صادق تبریزی با هشدار نسبت به چاپ و تکثیر غیرمجاز آثار این هنرمند فقید، اعلام کرد هرگونه بازتولید بدون مجوز آثار او، از جمله چاپ روی بوم، پارچه، فلز، مقوا و سایر سطوح، با پیگیری قانونی مواجه خواهد شد.

این هشدار در پی مشاهده مواردی از چاپ غیرمجاز تصاویر آثار صادق تبریزی در فضای مجازی صادر شده است.

بر اساس بیانیه اعلامی بنیاد زنده‌یاد صادق تبریزی، «پس از برگزاری سه حراج موفق و افزایش توجه مجموعه‌داران به آثار این هنرمند، برخی افراد سودجو که به آثار اصل او دسترسی ندارند، اقدام به چاپ و تکثیر تصاویر آثارش کرده‌اند؛ اقدامی که با هدف بهره‌برداری تجاری و اغفال خریداران و مجموعه‌داران صورت می‌گیرد.

برای نمونه، در یکی از این تخلفات، صفحه‌ای فعال در حوزه دکوراسیون داخلی، تصویر یکی از آثار زنده‌یاد صادق تبریزی را بدون مجوز بنیاد در قالب محتوای تبلیغاتی منتشر کرده و امکان سفارش چاپ آن را در ازای پرداخت مبلغی اعلام کرده است. این اقدام مصداق تکثیر و بهره‌برداری تجاری غیرمجاز از اثر هنری و نقض حقوق مادی و معنوی هنرمند است.

صیانت از اصالت آثار و حقوق مادی و معنوی این هنرمند، خط قرمز این مجموعه است و با هرگونه چاپ و تکثیر غیرمجاز، اعم از عرضه تجاری یا استفاده دکوراتیو، از طریق مراجع قانونی برخورد خواهد شد.»

مهرداد فلاح مدیر بنیاد زنده‌یاد صادق تبریزی در این مورد توضیح داد: متأسفانه شاهد هستیم برخی افراد با سوءاستفاده از نام و اعتبار هنری زنده‌یاد تبریزی، اقدام به چاپ و تکثیر غیرمجاز آثار او کرده‌اند. این اقدامات علاوه بر نقض حقوق مادی و معنوی هنرمند، مرز میان اثر اصیل و نسخه‌های فاقد اعتبار را مخدوش می‌کند و می‌تواند موجب فریب مجموعه‌داران شود.

وی با تأکید بر اینکه حتی استفاده تزئینی از این چاپ‌ها نیز مجوزی برای تکثیر آثار محسوب نمی‌شود، افزود: هیچ‌گونه چاپی از آثار زنده‌یاد صادق تبریزی روی بوم، پارچه، فلز، مقوا یا هر سطح دیگری، بدون تأیید و مجوز بنیاد مورد قبول ما نیست. چاپ آثار برای طراحی داخلی و دکوراسیون منازل نیز از این قاعده مستثنا نیست و هرگونه بازتولید و بهره‌برداری بدون مجوز، از منظر حقوق مادی و معنوی قابل پیگیری است.

فلاح درباره اقدامات بنیاد در برابر این تخلفات تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه چاپ، تکثیر یا عرضه غیرمجاز آثار، موضوع از طریق وکلای بنیاد و مراجع قانونی پیگیری خواهد شد. اجازه نمی‌دهیم افراد سودجو با تولید نسخه‌های فاقد اصالت، از اعتبار هنری صادق تبریزی بهره‌برداری کنند.

وی همچنین با هشدار به خریداران و مجموعه‌داران عنوان کرد: صرف درج نام هنرمند یا تصویر یکی از آثار او روی یک نسخه چاپی، به معنای اصالت یا تأیید آن نیست. تنها چاپ‌هایی مورد تأیید بنیاد هستند که مطابق ضوابط این مجموعه انجام شده باشند. بنیاد صرفاً برای چاپ‌های دارای امضای زنده‌یاد صادق تبریزی که مورد تأیید این مجموعه باشند، گواهی یا سرتیفیکیت صادر می‌کند و هیچ نسخه دیگری از این اعتبار برخوردار نیست.