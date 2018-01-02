واکنش صادق تبریزی به جعل تابلوهایش در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق تبریزی با انتشار پیامی نسبت به جعل آثارش واکنش نشان داد و از خریداران خواست نسبت به اصالت آثار اطمینان حاصل کنند.

در پیام این هنرمند آمده است: «به تازگی عده ای سودجو اقدام به ساخت آثاری جعلی با امضای بنده کرده اند. بدین وسیله از خریداران محترم خواستارم که برای اطمینان یافتن از اصالت آثار خریداری شده این آثار را صرفاً از طریق گالری داران یا مجموعه داران محترم همراه با سرتیفیکیت و برگه خرید خریداری نمایند.

همچنین اعلام می شود جهت تایید اثر خریداری شده می توانند با نماینده اینجانب آقای مهرداد فلاح تماس بگیرند و از اصالت اثر خریداری شده خود مطمئن شوند.»

صادق تبریزی از پیشروان مکتب سقاخانه در هنرهای تجسمی ایرانی و از هنرمندان مهم جریان «سقاخانه» شناخته می‌شود. او از سال‌های ۱۳٣٧ آثار خود را در نمایشگاه‌های مختلف به نمایش گذاشته است. آمریکا، سوئد، فرانسه، چک و ‌اسلواکی، ایتالیا، استرالیا، دوبی و... کشورهایی هستند که آثار او را نمایش داده‌اند.