به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، در طرح عادی و جوانی جمعیت، منتخبان اصلی می‌توانند با پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۸۹ هزار تومان نسبت به تکمیل وجه خودروی فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ اقدام کنند.

همچنین در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیرتاکسی، مبلغ پرداخت مرحله اول برای منتخبان این طرح، ۷ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۸۹ هزار تومان تعیین شده است. پرداخت مرحله دوم پس از مشخص شدن تعداد گواهی‌های اسقاط صادر و شارژشده، از طریق دعوت‌نامه تسویه انجام خواهد شد.

مهلت واریز وجه و تکمیل فرآیند ثبت‌نام در هر سه طرح، از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۰ آبان تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ و از طریق سامانه فروش بهمن موتور به نشانی sale.bahman.ir تعیین شده است.

موعد تحویل خودرو در طرح‌های عادی و جوانی جمعیت، ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده خواهد بود. در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نیز تحویل خودرو پس از طی مراحل اسقاط، پرداخت مرحله دوم و انتقال و شارژ گواهی‌های اسقاط انجام می‌شود.