به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز جمعه، ۲۲ آبان ۱۴۰۵، همزمان با سالگرد شهادت صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، گردهمایی «زندگی فاطمی» برگزار شد که به گرامیداشت خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید، آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای اختصاص داشت.



در این گردهمایی که در «سالن پیروزی» برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاجی علی اکبری، امام جمعه تهران، سخنرانی کرد و به زندگی فاطمی، و رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید، و خانواده ایشان در پیروی از سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) پرداخت.

همچنین در این گردهمایی، خانم نور عادل، نماینده مجلس عراق، سخنرانی کرد و شاعر محمد اعاجیبی، شعرخوانی داشت.