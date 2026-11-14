به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکن حمایتی در استان تهران، میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرد.

به گفته او، ۸۷۰۰ واحد در پرند، پردیس، دماوند، اسلامشهر و رباط‌کریم در دست ساخت است و برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته تا این واحدها تا پایان سال ۱۴۰۵ به مرحله بهره‌برداری برسند.

خالقی تصریح کرد نپرداختن آورده به‌تنهایی موجب حذف متقاضی واجد شرایط از طرح نخواهد شد؛ با این حال، افرادی که آورده ناچیز پرداخت کرده‌اند، به پروژه‌هایی منتقل می‌شوند که پیشرفت کمتری داشته‌اند. او همچنین خاطرنشان کرد تخصیص پروژه به متقاضیانی صورت می‌گیرد که بیش از ۴۰ میلیون تومان واریز کرده باشند.

وی در پایان با اشاره به اثرگذاری دو جنگ تحمیلی سال گذشته و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر روند اجرای طرح‌ها، یادآور شد همه کارگاه‌های مسکن حمایتی استان تهران همچنان فعال هستند و عملیات اجرایی آن‌ها با تمام توان دنبال می‌شود.