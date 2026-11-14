به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی در یکصد و بیست و ششمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان و مجمع عمومی این شورا با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه شورای فرهنگ عمومی، خواستار ارزیابی میزان اثرگذاری مصوبات و فعالیت‌های این شورا در جامعه شد و گفت: تعداد جلسات و مصوبات به‌تنهایی معیار موفقیت نیست، بلکه باید آثار ملموس اقدامات فرهنگی در جامعه مشخص شود.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: لازم است عملکرد شورای فرهنگ عمومی از نظر میزان تأثیرگذاری بر فضای فرهنگی استان مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود اقدامات و مصوبات آن تا چه اندازه به تغییرات ملموس در جامعه منجر شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت شورا نباید صرفاً به برگزاری جلسات و ارائه گزارش تعداد مصوبات محدود شود، افزود: باید مشخص شود مصوبات شورا چه میزان اجرا شده و چه آثار و نتایجی در ارتقای وضعیت فرهنگی جامعه داشته است.

آیت الله محامی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های فرهنگی استان تصریح کرد: شورای راهبردی فرهنگی جایگزین دستگاه‌ها و مراکز فرهنگی نیست، بلکه باید زمینه هماهنگی و هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها را فراهم کند تا فعالیت‌ها در مسیر مشخص و با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به توجه ویژه نظام و دولت‌های مختلف به سیستان و بلوچستان، بیان کرد: روند اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های عمرانی در استان در دوره شهید آیت‌الله رئیسی شتاب بیشتری گرفت و با واگذاری اختیارات نیز زمینه پیشبرد امور و تسریع فعالیت‌ها فراهم شد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به همراهی مردم استان با نظام در مقاطع مختلف، افزود: مردم سیستان و بلوچستان در موقعیت‌های حساس همواره پای کار بوده‌اند و حضور و همراهی خود را نشان داده‌اند.

وی همچنین با اشاره به شرایط امنیتی کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی، بر ضرورت تقویت امنیت پایدار و توجه به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی استان تأکید کرد.

آیت الله محامی بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های فرهنگی و ارزیابی مستمر نتایج فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد.