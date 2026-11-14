به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان هواشناسی، بررسی مدل‌های جوی نشان می‌دهد امروز و فردا، بیشتر مناطق کشور با جوی پایدار و افزایش نسبی دما مواجه خواهند بود. در این مدت، غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، به‌ویژه تهران، کرج، اصفهان و اراک افزایش می‌یابد و کیفیت هوا کاهش پیدا می‌کند.

از اواخر وقت فردا، یکشنبه، با نفوذ جریان‌های سرد شمالی، بارش‌ها ابتدا در غرب سواحل دریای خزر، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی آغاز می‌شود.

روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، با تقویت سامانه بارشی، شمال غرب، استان‌های ساحلی دریای خزر، گلستان، ارتفاعات البرز و برخی مناطق شمال شرق کشور شاهد وزش باد، رعدوبرق و کاهش محسوس دما خواهند بود. در مناطق سردسیر نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

روز چهارشنبه، در بخش‌هایی از جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و شمال و شرق هرمزگان، طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر رخ می‌دهد که گاهی با رگبار، صاعقه و وزش باد همراه خواهد شد.

همچنین طی سه روز آینده، خلیج‌فارس و دریای عمان مواج خواهند بود و دریای خزر نیز از اواخر روز یکشنبه تا سه‌شنبه مواج می‌شود.

در بخش مطالب مرتبط این گزارش نیز دو عنوان «باران و صاعقه در ۱۳ استان/ کاهش محسوس دما در شمال شرق» و «بارش باران در جاده‌های ۱۳ استان» برای مطالعه بیشتر درج شده است.

هشدار افزایش آلاینده‌های جوی در تهران

در توصیف سامانه مؤثر بر تهران، حاکمیت الگوی پایداری در جو اعلام شده و زمان پایان آن، یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است. مخاطره ناشی از این وضعیت، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در تهران خواهد بود.

بر اساس این هشدار، افزایش غلظت آلاینده‌ها، افت کیفیت هوا و رسیدن شاخص آلودگی به محدوده ناسالم برای تمام گروه‌ها مورد انتظار است. چنانچه منابع آلاینده ثابت و متحرک مهار نشوند، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی تا محدوده بسیار ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد. همچنین در صورت افزایش ذرات معلق و تشدید شرایط وارونگی دما، دید افقی کاهش خواهد یافت.

در توصیه‌های این هشدار بر استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی و کنترل فعالیت صنایع آلاینده تأکید شده است. همچنین از شهروندان خواسته شده از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ و بقایای کشاورزی خودداری کنند.

کاهش ترددهای غیرضروری و پرهیز گروه‌های حساس از انجام حرکات ورزشی در فضای باز، از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده است. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز باید شاخص‌های آلودگی را به‌طور مستمر کنترل و پایش کنند تا تصمیم‌های مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شود.