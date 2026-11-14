شروین تبریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش آلودگی هوا و پیامدهای آن بر سلامت افراد، گفت: در روزهای آلوده، شهروندان باید با رعایت توصیه‌های بهداشتی از سلامت خود و اعضای خانواده محافظت کنند.

وی با توصیه به شهروندان برای پرهیز از ترددهای غیرضروری افزود: در روزهای آلوده، تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل خودداری کرده و از حضور طولانی‌مدت در فضای باز پرهیز کنید.

تبریزی با تأکید بر مراقبت از گروه‌های حساس بیان کرد: کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی و آسم، بیش از سایر افراد در معرض عوارض ناشی از آلودگی هوا قرار دارند و لازم است حضور این افراد در فضای باز به حداقل برسد.

سخنگوی اورژانس استان تهران همچنین توصیه کرد: فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز، به‌ویژه فعالیت‌های سنگین مانند دویدن و دوچرخه‌سواری، در روزهای آلوده محدود شود؛ چراکه افزایش تنفس هنگام فعالیت بدنی می‌تواند میزان ورود آلاینده‌ها به ریه‌ها را افزایش دهد.

وی درباره استفاده از ماسک مناسب گفت: در صورت ضرورت خروج از منزل، از ماسک‌های استاندارد مانند N۹۵ یا FFP۲ استفاده کنید. ماسک باید به‌درستی روی بینی و دهان قرار بگیرد تا میزان استنشاق ذرات معلق کاهش یابد.

تبریزی با اشاره به اهمیت حفظ کیفیت هوای داخل منزل ادامه داد: هنگام اوج آلودگی هوا، ورود هوای آلوده به فضای خانه را کاهش دهید و در صورت دسترسی از دستگاه تصفیه هوای دارای فیلتر مناسب استفاده کنید. همچنین از فعالیت‌هایی مانند استعمال دخانیات، روشن کردن عود و سایر مواردی که موجب تولید دود در فضای بسته می‌شوند، خودداری کنید.

وی افزود: پس از بازگشت از محیط بیرون، رعایت بهداشت فردی ضروری است و شهروندان به‌ویژه افرادی که به دلیل شرایط شغلی ناچار به فعالیت در فضای باز هستند، پس از بازگشت لباس‌های خود را تعویض کرده و در صورت امکان دوش بگیرند.

سخنگوی اورژانس استان تهران با تأکید بر تغذیه مناسب در روزهای آلوده خاطرنشان کرد: مصرف آب کافی و داشتن رژیم غذایی متعادل شامل میوه‌ها و سبزیجات تازه در برنامه روزانه مورد توجه قرار گیرد.

تبریزی همچنین درباره مصرف داروها گفت: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی باید داروهای تجویزشده را مطابق دستور پزشک مصرف کنند و بدون مشورت با پزشک، تغییری در برنامه درمانی خود ایجاد نکنند.

وی در پایان با اشاره به علائم هشداردهنده ناشی از آلودگی هوا گفت: بروز تنگی نفس، درد یا فشار قفسه سینه، کبودی لب‌ها، کاهش سطح هوشیاری یا تشدید ناگهانی علائم بیماری‌های قلبی و تنفسی، از علائم هشدار جدی هستند و در صورت مشاهده این علائم باید فوراً با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و از کارشناسان اورژانس راهنمایی دریافت کرد.