به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار، صبح شنبه در شورای فرهنگ عمومی و مجمع عمومی سیستان و بلوچستان با قدردانی از حمایت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه از مصوبات و مسائل توسعه‌ای استان گفت: سیستان و بلوچستان با برخورداری از ظرفیت‌های راهبردی جغرافیایی، تنوع قومی و مذهبی، فرهنگ غنی و پیشینه تاریخی، یکی از استان‌های برجسته کشور است.

استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر اصالت ایرانی و اسلامی مردم استان، وحدت و همزیستی اقوام و مذاهب، فرهنگ میهن‌دوستی، جایگاه معتمدان و سرمایه اجتماعی مردم را از مهم‌ترین ظرفیت‌های این سرزمین دانست و جوان بودن جمعیت استان را فرصتی ارزشمند برای پیشرفت و توسعه عنوان کرد.

شهدای بلوچ، نماد وحدت شیعه و سنی در دفاع از میهن هستند

وی بیان کرد: ۱۰ نفر از شهدای انتظامی استان از جامعه اهل سنت بوده‌اند که خون شیعه و سنی در راه دفاع از میهن و امنیت ایران درهم آمیخته است.

بیجار با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان بومی افزود: بیش از هزار و ۱۰۰ مجوز جذب در نیروی انتظامی اخذ شده که تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر وارد این مجموعه شده‌اند و جذب نیروهای بومی در مرزبانی، ارتش و سپاه نیز با جدیت دنبال می‌شود.