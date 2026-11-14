به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ عیسی خدایی در تشریح این پرونده اظهار کرد: در پی اعلام فقدانی یک زن از سوی خانواده‌اش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سملقان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی موفق شدند در کمتر از ۴۸ ساعت هویت قاتل را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سملقان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد متهم پس از ارتکاب قتل در شهرستان کلاله، جسد مقتول را به یکی از روستاهای حوزه پاسگاه گرماب منتقل و داخل چاهی در مجاورت یک مسجد رها کرده است.

خدایی بیان کرد: متهم ۲۷ ساله که به‌عنوان دعانویس فعالیت داشته، از این طریق با مقتول آشنا شده بود. پس از دستگیری، برای ادامه رسیدگی به پرونده به مقامات قضایی شهرستان کلاله تحویل داده شد.