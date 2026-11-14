به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زنگنه اظهار کرد: مدتی پیش و پس از وقوع یک فقره قتل در اسدآباد و متواری شدن متهم موضوع با دستور قضایی به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس قرار گرفت.

وی افزود: صبح امروز ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مخفیگاه متهم را در یکی از شهرهای اطراف شناسایی و وی را دستگیر کردند.

دادستان اسدآباد ضمن قدردانی از تلاش ماموران پلیس فراجا، به‌ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی، گفت: جزئیات بیشتر این پرونده پس از تکمیل تحقیقات و با رعایت موازین قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.