به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله قره سفلو اظهار کرد: در پی مراجعه فردی در خصوص مفقود شدن همسرش پس از خروج از منزل در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، تحقیقات میدانی و بررسی شواهد، متوجه ارتباط فرد مفقودی با فردی رمال در یکی از استانهای همجوار می شوند.

سرهنگ قره سفلو اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی هویت فرد رمال را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی و همکاری ماموران انتظامی استان همجوار در عملیاتی دقیق و ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر و جهت‌ سیر مراحل قانونی به شهرستان کلاله منتقل کردند.

فرمانده انتظامی کلاله گفت: متهم در تحقیقات فنی و تخصصی، پس از مواجهه با ادله و مستندات موجود، به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را سرقت از مقتول عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کلاله با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش شهروندان را بر هم بزند، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.