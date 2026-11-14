به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در دوران دفاع مقدس هشت ساله هنگامی که شهرهای ایران هدف حملات موشکی دشمن قرار می‌گرفتند، کشور از سامانه‌های موشکی لازم برای مقابله‌ به ‌مثل برخوردار نبود و همین مسئله ضرورت دستیابی به این توانمندی را آشکار کرد. در چنین شرایطی شهید طهرانی‌مقدم به‌عنوان نخستین فرمانده موشکی وارد این عرصه شد. او از همان ابتدا رویکرد خودکفایی و استقلال را دنبال می‌کرد و تلاش داشت تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز کشور با تکیه بر توان داخلی توسعه پیدا کنند. روند پیشرفت موشکی کشور به‌صورت تدریجی و مرحله ‌به ‌مرحله شکل گرفت؛ از موشک نازعات تا موشک‌های شهاب یک، شهاب دو و شهاب سه که در دهه ۷۰ توسعه یافتند. تجربه‌های به ‌دست ‌آمده در هر مرحله، زمینه پیشرفت‌های بعدی را فراهم کرد.

در دنیای امروز که معادلات قدرت دیگر تنها در مرزهای زمینی و جبهه‌های سنتی خلاصه نمی‌شود، آسمان به اصلی‌ترین و حساس‌ترین جبهه نبرد تبدیل شده است. در عصر تکنولوژی، هر کشوری که نتواند بر حریم هوایی و قلمرو فضای خود مسلط شود، در برابر تهدیدات نوین، بی‌دفاع و آسیب‌پذیر خواهد بود. امروز، در حالی که استکبار جهانی تلاش می‌کند با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و فشارهای همه‌جانبه، اراده ملت‌های مستقل را درهم بشکند، ایران با نمایش توانمندی‌های نوظهور در عرصه هوافضا و پدافند، پیامی کاملا متفاوت را به گوش جهان رسانده است. این پیام، نه ادعای ساده، بلکه بازتاب واقعیت جدید در قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد موازنه با دشمن، به نفع ما تغییر کرده است.

وقتی به دستاوردهای امروز نیروی هوافضای سپاه نگاه می‌کنیم، نباید فراموش کنیم، نقطه شروع ما کجا بود. پس از پیروزی انقلاب، دست ایران در صنعت دفاعی خالی بود، تجهیزاتی که قدیمی بود و دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، توسط غرب مسدود شده بود. اما با این حال فرزندان خمینی کبیر روی پایشان ایستادند و با خودباوری، قله‌ها را یکی پس از دیگری فتح کردند. با تکیه بر ایستادگی مردم و رهبری خردمندانه امام امت، ایران، مسیر سخت خودکفایی را انتخاب کرد و جهش واقعی در دوران زعامت قائد شهید (ره) اتفاق افتاد. ایشان با نگاهی آینده‌نگر، روی دانش بومی و تخصص جوانان سرمایه‌گذاری کردند و مسیر را برای تبدیل شدن ایران به قدرت موشکی و پهپادی هموار ساختند.

آقای شهید ایران سال ۱۳۹۹ در سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام ۱۹ دی فرموده بودند: «نظام جمهوری اسلامی حق ندارد وضع دفاعی کشور را جوری قرار بدهد که یک آدم بی‌عرضه‌ای مثل صدام‌حسین بتواند بیاید شهر تهران را بمباران کند، موشک بزند و هواپیمای میگ ۲۵ او بیاید روی آسمان تهران حرکت کند و کاری از دست نظام برنیاید. این اتفاق افتاد؛ در همین شهر تهران یا موشک عراقی می‌آمد -که همین آقایان اروپایی‌ها تقویت کرده بودند وضع موشکی او را که موشک‌های او می‌توانست از بغداد برسد به تهران؛ حالا شهرهای دیگر به جای خود- یا هواپیمای میگ ۲۵ می‌آمد از ارتفاع بالا بمباران می‌کرد، کاری هم نمی‌توانستیم بکنیم، امکاناتی نداشتیم.

نظام اسلامی حق ندارد کشور را به این شکل نگه دارد و ما به توفیق الهی [این جوری] نگه نداشته‌ایم. امروز قدرت دفاعی ما جوری است که دشمنان ما در محاسبات‌شان ناگزیرند توانایی‌های ایران را به حساب بیاورند. وقتی که موشک جمهوری اسلامی می‌تواند پرنده متجاوز آمریکایی را که آمده روی آسمان ایران ساقط کند، یا آن وقتی که موشک‌های ایرانی می‌توانند پایگاه عین‌الاسد را آن جور درهم بکوبند، آن وقت دشمن مجبور است در محاسبات خودش، در مورد تصمیم‌های نظامی خودش، روی این قدرت کشور و روی این توانایی کشور حساب کند. ما نباید کشور را بی‌دفاع بگذاریم؛ این وظیفه ما است. نبایستی کاری کنیم که دشمن جرات کند و در مقابل دشمن از ما کاری برنیاید.»

دستاوردهای امروز هوافضای سپاه ـ از پهپادهای پیشرفته تا موشک‌های دوربردـ فراتر از پیشرفت نظامی است؛ گواهی بر استقلال کامل ماست. این توانمندی‌ها ثابت کرد، ایران بدون نیاز به غرب، قادر است آسمان خود را مدیریت کند و این قدرت به یکی از سنگین‌ترین ابزارهای بازدارندگی ایران در برابر دشمن تبدیل شده است. در همین رابطه سرلشکر محسن رضایی، دبیر شعام پنج‌شنبه هفته گذشته به مناسبت هفته هوافضا پیامی صادر و تاکید کرد: نیروی هوافضای سپاه فرامین حکیمانه فرمانده کل قوا را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و مهیای خلق شگفتانه‌های جدید در صحنه نبرد با دشمن آمریکایی - صهیونیستی است. پیام او حامل یک پیام مهم است: «خلق شگفتانه‌های جدید». یعنی ما دیگر در سطح پاسخ دادن نیستیم، در سطح «شگفت‌زده کردن» دشمن هستیم.

این پیام به دشمن می‌گوید که توانمندی‌های هوافضای سپاه، چیزی نیست که در گزارش‌ها مکتوب شده باشد. ایران همیشه شگفتانه‌هایی در آستین دارد که در زمان مناسب، معادلات را تغییر دهد. تاکید دبیر شورای عالی امنیت ملی بر اینکه فرامین رهبری سرلوحه اقدامات است، نشان می‌دهد این توانمندی‌ها، نه برای نمایش، برای اجرای دقیق سیاست‌های کلان نظام در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی شده‌اند. حال در فضای شکل گرفته، اگر پیام سرلشکر رضایی را تیغ برنده بدانیم، مواضع سردار شکارچی و امیر حاتمی، سپر پولادین و زبان تشر ایران است. سردار ابوالفضل شکارچی در گفت‌وگویی درباره تداوم روند تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: وضعیت امروز نیروهای مسلح نسبت به پیش از آغاز جنگ بهتر شده و تولید تجهیزات و تسلیحات راهبردی کشور در طول جنگ نیز هرگز متوقف نشده است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح از تجربیات دو جنگ تحمیلی دوم و سوم استفاده کرده‌اند، افزود: کاستی‌ها و خلأهای احتمالی نیز به‌سرعت برطرف شده و روند پیشرفت و ارتقای اقتدار دفاعی کشور همچنان ادامه دارد. در صورت لزوم، شدت عمل نیروهای مسلح ۱۰ برابر خواهد شد. سخنان سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، هشداری دقیق است. اشاره به تجربیات جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم حکایت از آن دارد، ایران در مرحله آزمون و خطا نیست. تحرکات دشمن را شناسایی می‌کنند و هر جسارت کوچکی از سوی دشمن، با پاسخی در مقیاس ۱۰ برابر و ویرانگر روبه‌رو خواهد شد. این یعنی هزینه کردن برای جنگ با ایران، برای دشمن غیرمنطقی است.

سومین پیام بازدارندگی از سوی فرمانده کل ارتش صادر شد. امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ۲۱ آبان در بازدید از نمایشگاه بقایای پهپادها و موشک‌های ساقط‌شده توسط نیروی پدافند هوایی با تاکید بر نقش‌آفرینی برجسته رزمندگان پدافند هوایی در جنگ‌های اخیر، گفت: نیروی پدافند هوایی ارتش با بهره‌گیری از تجربیات و دستاوردهای نبردهای گذشته، آمادگی‌های جدیدی کسب کرده است و هر متجاوزی که بار دیگر به کشورمان تعرض کند، با آسیب‌های سنگین‌تری مواجه خواهد شد. در مجموع اگر سه پیام را کنار هم قرار دهیم، تصویر واحد و تکامل‌یافته از قدرت ایران را می‌بینیم. قدرت دفاعی «جمهوری اسلامی» پیامی صریح به آمریکا و رژیم صهیونیستی است: دوران توهم برتری نظامی به پایان رسیده است. ایران امروز، نه از روی احساس، بلکه با تکیه بر تکنولوژی بومی، تجربیات نبرد و اراده ملی، به نقطه‌ای رسیده است که هرگونه جسارتی در برابرش، به معنای خودکشی برای دشمن خواهد بود.