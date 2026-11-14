به گزارش خبرگزاری مهر، علی نقش اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار نهایی و منتشر شده در پزشکی قانونی خراسان رضوی این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۳۱ نفر بوده حدود یک درصد افزایش دارد.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی ادامه داد: امسال در این مدت ۲۵۵ نفر در حوادث ترافیکی درون شهری، ۳۹۹ نفر در حوادث جاده ای (برون شهری) و ۸۱ نفر در سوانح ترافیکی جاده‌های روستایی و ۲ نفر در حوادث خاص درون شهری جان باخته‌اند.

وی اظهار کرد: حال آنکه در سال گذشته ۲۵۶ نفر در حوادث ترافیکی درون شهری، ۴۰۵ نفر در برون شهری و ۶۹ نفر در سوانح رانندگی جاده های روستایی و یک نفر در حوادث خاص و راه اختصاصی جان باخته‌اند.

نقش با بیان این که تعداد مصدومان حوادث ترافیکی خراسان رضوی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز حدود ۹ درصد افزایش داشته است، گفت: طی امسال در مجموع ۲۰ هزار و ۵۳۹ نفر شامل؛ پنج هزار و ۶۷۳ زن و ۱۴ هزار و ۸۶۶ مرد در حوادث ترافیکی استان مصدوم شدند.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی افزود: حال آنکه در مدت مشابه پارسال در مجموع ۱۸ هزار و ۸۹۸ نفر شامل؛ پنج هزار و ۴۹۱ زن و ۱۳ هزار و ۴۰۷ مرد در حوادث ترافیکی مصدوم شده بودند.