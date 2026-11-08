به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نوری اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد حادثه رانندگی در اتوبان شهید بابانظر به مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس راهور کلانشهر مشهد بیان کرد: با حضور ماموران در محل حادثه و در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ به دلایل نامعلومی با یک عابر پیاده برخورد کرده است.

وی تصریح کرد: در این حادثه عابر پیاده که مردی ۵۵ ساله است به شدت مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان با وجود تلاش تیم پزشکی به جان خود را از دست داد.