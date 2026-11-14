به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر یاقوتی اظهار کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو پراید با تیر چراغ برق و واژگونی آن، راننده و یکی از سرنشینان جان باختند.

وی گفت: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.