به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز EOC استان و درخواست اورژانس ۱۱۵، بامداد دوشنبه، مبنی بر برخورد یک دستگاه اتوبوس با تریلی در کیلومتر هفتاد و پنج محور سبزوار به نیشابور، نجاتگران پایگاه امداد و نجات بین شهری شهید اصغری شهرستان فیروزه با خودروی آمبولانس و خودروی ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: این حادثه ۳۳ حادثه دیده برجای گذاشت، نجاتگران پس از تثبیت و رهاسازی، چهار مصدوم را تحویل عوامل اورژانس داده که جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی حکیم نیشابور منتقل شدند.