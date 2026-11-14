به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت تنش آبی در استان فارس گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تلاش مجموعه آبفا، تنش آبی در شهرها و روستاهای استان طی ماه‌های گذشته مدیریت شد و اکنون در بیشتر مناطق استان وضعیت تأمین آب مطلوب است.

وی با بیان اینکه بخش عمده آب شرب استان فارس از منابع زیرزمینی و چاه‌ها تأمین می‌شود، افزود: کاهش بارندگی در برخی نقاط استان موجب خروج تعدادی از منابع آبی و چاه‌ها از مدار بهره‌برداری شده است؛ از سوی دیگر، افزایش تعداد مشترکان نیز ضرورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه آبرسانی را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس ادامه داد: در همین راستا، طی هفت ماه گذشته عملیات حفر یا کف‌شکنی ۲۳ حلقه چاه، تجهیز و برق‌رسانی به ۶ حلقه چاه و اصلاح و توسعه بیش از ۱۰۸ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در استان انجام شده است.

شبانی با تشریح جزئیات این اقدامات گفت: از مجموع عملیات اجراشده، بیش از ۴۳ کیلومتر به اصلاح و توسعه خطوط انتقال آب و حدود ۶۵ کیلومتر به اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در شهرها و روستاهای استان اختصاص داشته است.

وی احداث یک‌هزار و ۸۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب شهری و روستایی را از دیگر اقدامات آبفا فارس در این مدت برشمرد.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف آب بیان کرد: همزمان با اجرای طرح‌های فنی و مهندسی، تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی برای مدیریت مصرف نیز ضروری است؛ چراکه شرایط منابع آبی به‌گونه‌ای است که باید به‌جای تمرکز صرف بر ایجاد منابع جدید، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با جدیت بیشتری دنبال شود.