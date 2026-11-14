به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق آیین تجلیل از عوامل تأثیرگذار تجمعات شبانه میادین با حضورلطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن چگینی شهردار منطقه ۱۰ تهران، ، بالیده فرمانده ناحیه مقداد، سردار گرشاسبی فرمانده قرارگاه فتح و جمعی از مدیران، معاونان، مسئولان شهری و نظامی، فعالان مردمی و دست‌اندرکاران تجمعات شبانه در سالن همایش مجتمع شهید غنی‌پور برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده، دراین مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به حضورمردم در برنامه‌ریزی واجرای فعالیت‌های میادین اظهار کرد: مساجد باید محوراصلی این اجتماعات باشند و مدیریت شهری، بسیج و مجموعه‌های مرتبط، نقش پشتیبان و تسهیل‌گر را بر عهده داشته باشند.

وی با بیان اینکه میادین باید بستری برای تقویت وحدت وهمبستگی اجتماعی باشند، برپرهیزازتنشهای سیاسی وجناحی و فراهم‌ کردن زمینه حضوراقشارمختلف جامعه تأکید کرد.

فروزنده تنوع‌ بخشی به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، فراهم‌کردن زمینه حضورخانواده‌ها و طراحی فعالیت‌های متناسب برای کودکان و نوجوانان را ازعوامل مؤثردرپویایی اجتماعات مردمی دانست و اضافه کرد: باید از ظرفیت مساجد، معتمدان محلی و مجموعه‌های فرهنگی برای تقویت پیوند میان خانواده، مدرسه ومحله بهره‌گیری کرد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران همچنین افزود: امروز بیش ازهرزمانی نیازمند وحدت هستیم و مساجد بهترین سنگر برای تحکیم وحدت هستند. امروز مساجد محل حضور شهروندان هستند ومی توانند سبب سازحضور پرشورشهروندان درتجمعات باشند.

درادامه، پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهرتهران با اشاره به ظرفیت تجمعات شبانه درتقویت تاب‌آوری اجتماعی، آگاهی عمومی وانسجام ملی اظهار کرد: این اجتماعات فرصتی ارزشمند برای ارتباط مستقیم با شهروندان، افزایش آگاهی عمومی و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی است.

وی با تأکید برضرورت ارتقای کیفیت برنامه‌ها وسخنرانی‌ها افزود: بهره‌ گیری ازمحتوای مناسب وانتقال تحلیل‌های صحیح و آگاهی‌بخش باید مورد توجه قرار گیرد تا اجتماعات از اثربخشی بیشتری برخوردار شوند.

سروری همچنین شنیدن پیشنهادها، تجربه‌ها و نقدهای فعالان میدانی را در بهبود برنامه‌ها مؤثر دانست و حفظ وحدت و انسجام اجتماعی را از الزامات تداوم این اجتماعات برشمرد.

حسن چگینی، شهردارمنطقه ۱۰ تهران دراین مراسم با قدردانی ازحضورمستمرمردم و تلاش فعالان میادین دربرگزاری بیش از ۲۵۰ شب تجمعات بی‌وقفه اظهار کرد: استمراراین اجتماعات فراترازپیش‌بینی‌های اولیه بود ونشان داد مردم با تکیه برایمان، اراده و همبستگی می‌توانند درشرایط حساس، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

چگینی با تشریح اقدامات انجام‌شده طی حدود ۴۰ روز گذشته خاطرنشان کرد: دراین مدت، ساماندهی و پشتیبانی از ۱۴ تجمع شبانه دردستورکارقرارگرفته و با ارتباط مستقیم با دست‌اندرکاران، نیازها و مسائل آنان شناسایی شده است تا در چارچوب ظرفیت‌های موجود برای رفع آن‌ها اقدام شود.

درپایان این مراسم نیزازجمعی از عوامل تأثیرگذار، فعالان و دست‌اندرکاران تجمعات شبانه میادین به پاس تلاش‌ها، همراهی و مشارکت مؤثر درساماندهی و استمراراین اجتماعات تجلیل شد.