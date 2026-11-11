به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح ۱۶۲ پروژه عمرانی، خدماتی و توسعه شهری منطقه ۱۲، عصر امروز - سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵- با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲ و حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در دویست و سی و ششمین پویش امید و افتخار برگزار شد.

احداث زمین ورزشی روباز شهدای محله قیام، ساماندهی ترافیکی خیابان خیام، تکمیل کانال زیرسطحی فردوسی، احداث سنگفرش بازارچه عودلاجان و بازارچه امام جمعه، اصلاح هندسی سه تقاطع منطقه، زیباسازی و نورپردازی و اجرای المان‌های مناسبتی پل محلاتی، بهسازی میدان ارگ، جانمایی و اجرای مبلمان شهری در خیابان های فردوسی و جمهوری، برخی از پروژه‌هایی هستند که امروز افتتاح شدند.

دشمن جنگ روایت‌ها راه انداخته است

لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در این مراسم اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که دشمن جنگ روایت‌ها راه انداخته است ولی می بینیم که مردم ما با نشاط، کار و تلاش می‌کنند و نظامیان ما دشمن را مستاصل کردند و بازتاب این رشادت‌ها شکست ترامپ در کشور خودش است.

ایران الگویی برای سایر ملت‌هایی است که می‌خواهند مستقل باشند

وی با بیان اینکه ملت ایران الگویی برای سایر ملتهایی هستند که می‌خواهند مستقل باشند، افزود: تنوع و تعداد بالای پروژه‌ها نشان از عزم و اراده مدیریت شهری دارد. خواسته و تاکید شهردار تهران است که سرای محله‌ها و کانون ها در محلات راه بیفتد تا مردم میدان‌دار همه بخش‌ها و حوزه ها باشند.

در طرح آرمان، بین خانواده، مدرسه و مسجد هم‌افزایی صورت گرفت

فروزنده با تاکید بر اینکه باید به جوانان و نوجوانان میدان و بها دهیم تا ابراز وجود کنند، ادامه داد: باید در شهرداری بستر را برای تلاش و کوشش این عزیزان فراهم کنیم. بر همین اساس است که در طرح آرمان، بین خانواده، مدرسه و مسجد هم‌افزایی و هماهنگی و همکاری صورت گرفته است.

به گفته معاون شهردار تهران؛ طرح "من شهردارم" امسال نیز به زودی اجرایی خواهد شد، چرا که همه کارهای بزرگ در شهر منوط به مشارکت مردم و شهروندان است.

افتتاح ۱۶۲ پروژه با اعتبار ۴۶۲ میلیارد تومان

همچنین شهردار منطقه ۱۲ در آیین افتتاحیه ۱۶۲ پروژه این منطقه در سخنانی اظهار کرد: اختتامیه جام شهید ماکان نصیری و جام ورزش پدر-پسری نیز امروز در این مراسم برگزار می‌شود.

وی افزود: از این ۱۶۲ پروژه ۱۳۴ پروژه شامل پروژه‌های محله ای است و ۲۸ پروژه شاخص غیرمحله‌ای که مجموعا با ۴۶۲ میلیارد تومان در اختیار شهروندان قرار گرفتند.

تکمیل کانال زیرسطحی فردوسی

آیینی ادامه داد: تکمیل کانال زیرسطحی فردوسی از شاخص ترین پروژه هایی است که امروز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در حوزه ترافیک، ساماندهی ترافیکی خیابان خیام پس از ۲۰ سال انجام شد و احداث مخزن دوهزارمتر مکعبی هرندی نیز در بین پروژه های شاخص قرار دارد.

به گفته شهردار منطقه ۱۲؛ با احداث تصفیه خانه‌هایی که در حال انجام است، ناحیه ۴ و ۵ منطقه دیگر از آب‌های زیرزمینی استفاده نخواهند کرد.

در پایان این مراسم، جمعی از دانش آموزان ورزشکار منطقه ۱۲ نمادی از کفش طلا را به معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران تقدیم و اهدا کردند.