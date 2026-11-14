به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش پیش از ظهر شنبه در دیدار با اعضای بسیج فرهنگیان استان قم، ضمن بررسی مسائل و چالش‌های موجود در مجموعه آموزش و پرورش، بر ضرورت رسیدگی به مطالبات جامعه فرهنگیان و پیگیری مشکلات این حوزه تأکید کرد.

در این نشست، اعضای بسیج فرهنگیان استان قم گزارشی از مسائل و دغدغه‌های موجود در بدنه آموزش و پرورش ارائه کردند و بخشی از مشکلات و مطالبات فرهنگیان را با نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتند.

از جمله محورهای مطرح‌شده در این دیدار، وضعیت نیروهای خدماتی مدارس و مشکلات مرتبط با تأمین، به‌کارگیری و ساماندهی این نیروها بود که به‌عنوان یکی از مسائل نیازمند رسیدگی در حوزه آموزش و پرورش استان مورد توجه قرار گرفت.

در همین راستا، حجت‌الاسلام روانبخش با هدف پیگیری موضوع و تسریع در رسیدگی به وضعیت نیروهای خدماتی مدارس استان قم، به‌صورت تلفنی با معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش گفت‌وگو کرد و خواستار پیگیری این مسئله و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات موجود شد.

این اقدام در جریان همان نشست و در پی طرح دغدغه‌های نمایندگان فرهنگیان صورت گرفت تا موضوع نیروهای خدماتی مدارس از مسیر ارتباط با مسئولان وزارت آموزش و پرورش نیز دنبال شود.

آموزش و پرورش مسئولیتی فراتر از انتقال دانش دارد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این دیدار، با تبیین جایگاه آموزش و پرورش در آینده کشور، مأموریت این نهاد را فراتر از آموزش کتاب‌های درسی و انتقال مفاهیم علمی دانست و بر اهمیت نقش تربیتی آن در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده تأکید کرد.

وی اظهار داشت که بخش قابل توجهی از مسئولیت پرورش نسل آینده بر عهده نظام آموزش و پرورش و مجموعه معلمان است و عملکرد این نهاد در کنار وظایف آموزشی، در شکل‌گیری هویت و نگرش دانش‌آموزان تأثیرگذار خواهد بود.

حجت‌الاسلام روانبخش با اشاره به جایگاه معلمان در فرآیند تربیت دانش‌آموزان افزود که نقش فرهنگیان به حضور در کلاس درس و ارائه محتوای آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه آنان در ابعاد مختلف شخصیتی و فکری دانش‌آموزان نیز تأثیر مستقیم دارند.

معلمان در شکل‌گیری هویت نسل جوان نقش‌آفرین هستند

وی ادامه داد که معلمان از طریق رفتار، گفتار و شیوه تعامل خود با دانش‌آموزان می‌توانند در شکل‌گیری شخصیت، باورها، هویت و نوع نگاه آنان به مسائل مختلف نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که منش و رفتار معلمان در محیط آموزشی، بخشی از فرآیند تربیتی دانش‌آموزان را شکل می‌دهد و آنان می‌توانند با عملکرد خود به الگویی مناسب برای نسل جوان تبدیل شوند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، توجه هم‌زمان به مسائل معیشتی و شغلی فرهنگیان، رسیدگی به مشکلات اجرایی مدارس و تقویت ابعاد تربیتی نظام آموزشی از جمله محورهای مورد تأکید در دیدار اعضای بسیج فرهنگیان استان قم با نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بود.