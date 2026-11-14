به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی با اشاره به آخرین آمار تلفات حوادث رانندگی در کشور اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد متوفیان حوادث رانندگی در محورهای برون‌شهری و روستایی چهارمحال و بختیاری در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۳ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: این میزان کاهش، چهارمحال و بختیاری را در جایگاه دوم استان‌های کشور از نظر کاهش تلفات حوادث رانندگی در محورهای برون‌شهری و روستایی قرار داده است؛ جایگاهی که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات ایمنی و تلاش مجموعه‌های مرتبط با مدیریت راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد است.

مالکی با اشاره به مقایسه عملکرد استان‌ها در این بازه زمانی تصریح کرد: بر اساس جدول آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، استان هرمزگان با کاهش ۱۸.۸ درصدی در رتبه نخست و چهارمحال و بختیاری با کاهش ۱۲.۳ درصدی در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کاهش تلفات جاده‌ای حاصل مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه ایمنی راه‌ها، مدیریت ترافیک، ارتقای زیرساخت‌ها، نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل و همراهی دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان آن را به یک اقدام یا مجموعه خاص محدود کرد.

وی با تأکید بر اینکه قرار گرفتن در رتبه دوم کشور به معنای پایان مسئولیت‌ها نیست، خاطرنشان کرد: حتی یک فوتی در جاده‌ها نیز خسارتی جبران‌ناپذیر برای خانواده‌ها و جامعه است و هدف اصلی باید رسیدن به شرایطی باشد که هیچ خانواده‌ای قربانی حوادث رانندگی نشود.

مالکی با اشاره به ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه در محورهای مواصلاتی استان گفت: حفظ این جایگاه و ارتقای ایمنی تردد، نیازمند مشارکت جدی رانندگان، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.