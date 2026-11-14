به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن طباطبایی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تداوم پایش‌های میدانی واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان بیان داشت: در راستای کنترل منابع آلاینده، پیشگیری از آلودگی آب، خاک و هوا و صیانت از محیط زیست، کارشناسان این اداره به‌صورت مستمر وضعیت زیست‌محیطی واحدهای صنعتی، تولیدی و مراکز خدماتی را بررسی و پایش می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت افزود: در جریان پایش‌های انجام‌شده، وضعیت فعالیت واحدهای آبکاری در بخش مرکزی شهرستان و نحوه رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت که در پی شناسایی تخلفات و با هماهنگی مراجع قضایی، پنج واحد آبکاری غیرمجاز و آلاینده پلمب شدند.

وی با اشاره به مخاطرات فعالیت واحدهای صنعتی بدون رعایت استانداردها و ضوابط زیست‌محیطی تصریح کرد: فعالیت غیراصولی این واحدها می‌تواند منابع آب و خاک را در معرض آلودگی قرار داده و سلامت شهروندان و محیط زیست را با تهدید مواجه کند؛ از این‌رو برخورد قانونی با واحدهای آلاینده و ملزم کردن آن‌ها به رعایت الزامات زیست‌محیطی با جدیت دنبال می‌شود.

طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: پایش و نظارت بر فعالیت واحدهای آبکاری و سایر صنایع آلاینده شهرستان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با واحدهایی که نسبت به رفع آلایندگی و رعایت مقررات زیست‌محیطی اقدام نکنند، مطابق قانون برخورد می‌شود.