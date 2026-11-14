به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه و در راستای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای سرانه تحصیلی، قرارداد احداث یک باب مدرسه ۶ کلاسه با مشارکت یک خیر بومی در شهرستان دلگان منعقد شد.

حمیدرضا بامری، مدیر آموزش و پرورش دلگان، اظهار کرد: این پروژه با زیربنای ۴۴۰ مترمربع اجرا می‌شود و نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی فضای مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در مدرسه‌سازی افزود: همراهی خیرین بومی در ساخت فضاهای آموزشی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جوان است.

بامری بیان کرد: بی‌شک، هر کلاس درس که ساخته می‌شود، دریچه‌ای تازه به سوی دانایی، امید و آینده‌ای روشن‌تر می‌گشاید.