به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید بامری، در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان با تأکید بر ضرورت تبدیل فرهنگ فاطمی به رفتار مسئولانه در جامعه گفت: فاطمیه تنها مجلس گریه و عزاداری نیست، بلکه مکتبی مسئولیت‌آفرین است که انسان را به شناخت وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی خود دعوت می‌کند.

امام جمعه دلگان، با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) اظهار کرد: گریه بر مصائب حضرت زهرا (س) ارزشمند است، اما باید پیام قیام فاطمی را در گفتار و رفتار خود دنبال کنیم.

وی افزود: ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی، خدمت به مردم، حفظ وحدت و پاسداری از ارزش‌های دینی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ فاطمی است و زنده نگه‌داشتن این فرهنگ باید در رفتار فردی و اجتماعی نمود پیدا کند.

بامری در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تبیین تعبیر «جهاد ابتدایی» بیان کرد: توجه به ابعاد راهبردی این موضوع و تفاوت رویکرد صرفاً دفاعی با رویکرد فعال و پیش‌دستانه در مقابله با سلطه‌گری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تقویت اقتدار ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان و نقش‌آفرینی فعال در معادلات منطقه‌ای را از محورهای مهم این رویکرد دانست و تصریح کرد: ملت ایران در برابر هرگونه تعدی و تجاوز، بر حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور پایبند است و وحدت و هوشیاری مردم، سرمایه‌ای ارزشمند در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر به شمار می‌رود.

حضور بانوان دلگان در تشییع شهید گمنام

امام جمعه دلگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم شهرستان در آیین تشییع پیکر مطهر شهید گمنام اظهار کرد: حضور پرشور مردم ولایت‌مدار دلگان در ایام فاطمیه، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا بود.

وی با قدردانی ویژه از حضور بانوان شهرستان در این مراسم افزود: حضور آگاهانه بانوان در کنار سایر اقشار جامعه، جلوه‌ای از ولایت‌مداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ بانوان این سرزمین با تأسی به حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س)، همواره در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و جهاد تبیین نقش‌آفرین بوده‌اند.

بامری با اشاره به فضاسازی برخی رسانه‌های معاند در واکنش به این حضور مردمی گفت: چنین واکنش‌هایی ضرورت هوشیاری و جهاد تبیین را بیشتر آشکار می‌کند و نباید اجازه داد با دروغ‌پردازی و تحریف، جلوه‌های وحدت و همبستگی مردم کم‌رنگ شود.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم، بانوان، فرهنگیان و اقشار مختلف جامعه در آیین تشییع شهید گمنام، ابراز امیدواری کرد که با تمسک به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و پیام شهدا، مسیر عزت، وحدت، بصیرت و اعتلای اسلام با قوت ادامه یابد.