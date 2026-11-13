https://mehrnews.com/x3dBvW ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹ کد مطلب 7009691 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹ سوگواری مردم دلگان همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) دلگان- مردم شهر دلگان همزمان با ایام فاطمیه برای مادر سادات عزاداری های باشکوهی برگزار کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 7009691 کپی شد مطالب مرتبط خطیب جمعه دلگان: فرهنگ فاطمی باید در رفتار اجتماعی نمود پیدا کند دسته عزاداران فاطمی در بزمان قرارداد ساخت مدرسه ۶ کلاسه با مشارکت یک خیر بومی در دلگان منعقد شد آغاز برداشت چای ترش از سطح ۶۵۰ هکتار مزارع دلگان جریمه ۹۰ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در دلگان عطر فاطمی در دلگان پیچید؛ نوجوانان اقامه عزا کردند یادواره شهدای زن در دلگان برگزار شد برچسبها شهرستان دلگان مراسم عزاداری محرم و صفر ایام فاطمیه
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