به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی ، صبح شنبه ، در حاشیه بازدید از سیلوی ورامین با اشاره به ضرورت نظارت بر روند ذخیره‌سازی و توزیع آرد اظهار داشت: دستگاه‌های متولی باید با بازرسی مستمر، رعایت استانداردهای لازم در مراحل نگهداری، توزیع آرد و پخت نان را دنبال کنند.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های مسئول باید بازرسی‌های دوره‌ای از سیلوها، کارخانه‌های آرد و نانوایی‌ها تشدید شود تا کیفیت محصولات عرضه‌شده به مردم تضمین شود.

فرماندار ورامین با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: مدیران تکالیف قانونی مشخصی دارند و باید به وظایف محوله عمل کنند و در قبال عملکرد و اقدامات خود پاسخگو باشند.

عباسی همچنین بر رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در نگهداری محصولات، استفاده از ظرفیت‌های موجود سیلو، رفع موانع و پیگیری مصوبات بازدید تأکید کرد.

در این بازدید که با حضور سید مصطفی قاسمی مسئول هماهنگی امور بخشداری مرکزی ورامین، امیر احمد خواجه‌نصیر رئیس بازرسی فرمانداری و خدایاری رئیس اتحادیه آرد و نان انجام شد، مسئولان سیلو گزارشی از ظرفیت ذخیره‌سازی، روند نگهداری محصولات و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.