به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سرهنگ دوم پاسدار «ایمان تاجیک» به عنوان سخنگوی این سازمان منصوب شد.

سرهنگ تاجیک در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مسئولیت سخنگویی عملیات وعده صادق سه را بر عهده داشت.