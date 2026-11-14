به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال آرژانتین و اروگوئه بامداد امروز شنبه ۲۳ آبان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان دیگو فورلان در تیم اروگوئه به پایان رسید تا شاگردان لیونل اسکالونی در اولین بازی در نبود لیونل مسی شکست تلخ خانگی را تجربه کنند.

در این بازی هواداران آرژانتینی استقبال خوبی از بازی تیم ملی کشورشان نداشتند و اکثر صندلی های ورزشگاه لا بومبونرا در شهر بوئنوس‌آیرس خالی بود.

در همین رابطه خبرنگاران در پایان بازی از اسکالونی در رابطه با عدم حضور هواداران برای تماشای این بازی سوال پرسیدند که سرمربی تیم ملی آرژانتین گفت: تماشاگر کم؟ نمی‌دانم چند نفر در ورزشگاه حضور داشتند و اصلا به این موضوع فکر نکردم. برداشت خاصی هم از این مسئله ندارم.