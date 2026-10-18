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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

یک گیاه در پرو به اسم «مسی» نامگذاری شد

یک گیاه در پرو به اسم «مسی» نامگذاری شد

دانشمندان در پرو گونه جدیدی از گیاه را کشف کرده‌اند که به افتخار لیونل مسی ستاره فوتبال آرژانتین به نام او نام‌گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان در پرو گونه جدیدی از گیاهان را شناسایی کرده‌اند که به افتخار لیونل مسی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال آرژانتین «Salvia messii» نام‌گذاری شده است.

خبرگزاری «andina» پرو نوشت: این گونه گیاهی که به‌صورت بومی در رشته‌کوه آند در مرکز و جنوب پرو رشد می‌کند، گل‌هایی با ترکیب رنگ سفید و آبی روشن دارد؛ رنگ‌هایی که یادآور پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین است و در انتخاب نام آن نیز نقش داشته است.

نتایج این پژوهش در دوم اکتبر ۲۰۲۶ در مجله علمی «Phytotaxa» منتشر شد. پاول گونزالس از موزه تاریخ طبیعی دانشگاه ملی سن مارکوس پرو، رولاندو اوریا، پژوهشگر مستقل آرژانتینی و ژان کاپچا راموس از سازمان «Huarango Nature» پژوهشگرانی هستند که این گونه را معرفی کرده‌اند.

بر اساس مقاله منتشرشده این گیاه به دلیل پراکندگی محدود جغرافیایی در رده گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار گرفته است. شناسایی این گیاه همچنین اهمیت زیستگاه‌های کوهستانی آند را در حفظ تنوع زیستی و کشف گونه‌های ناشناخته برجسته می‌کند.

کد مطلب 6981076

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