به گزارش خبرنگار مهر، لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین، پس از انجام آخرین بازی ملی خود خداحافظی از فوتبال ملی را «غمگین‌ترین روز دوران حرفه‌ای» خود توصیف کرد.

آرژانتین بامداد امروز چهارشنبه ۱۵ مهر در آخرین دیدار خود با حضور مسی، با نتیجه ۳ بر صفر بنین را شکست داد. مسی در این مسابقه که در ورزشگاه مونومنتال برگزار شد، یک گل به ثمر رساند و دو پاس گل داد. او پس از پایان مسابقه وارد زمین شد تا ضمن تشکر از هواداران و هم‌تیمی‌هایش، درباره دوران ۲۱ ساله حضور خود در تیم ملی آرژانتین صحبت کند.

مسی در جمع هواداران گفت: دفاع از این پیراهن برای بیش از ۲۰ سال، منبع افتخار بسیار بزرگی برای من بود. حتی در بدترین لحظاتی که ما پشت سر گذاشتیم و همچنین سخت‌ترین شرایطی که خودم تجربه کردم، هرگز دست از مبارزه نکشیدم و هیچ‌وقت از حضور در اینجا دست نکشیدم.

کاپیتان آرژانتین ادامه داد: اینکه دیگر به اینجا برنگردم، بسیار دردناک خواهد بود. به خدا قسم دوست داشتم تا پایان عمرم بازی کنم، چون بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک انسان رخ دهد.

مسی همچنین درباره بازگشت دوباره به ورزشگاه مونومنتال که آرژانتین نخستین بازی خود پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ را در آن برگزار کرد، گفت: حالا اینجا هستم، در غمگین‌ترین روز دوران حرفه‌ای‌ام؛ روزی که باید با تیم ملی خداحافظی کنم و با همه شما خداحافظی داشته باشم.

او افزود: اما از این به بعد در آن طرف (در کنار هواداران) خواهم بود و از همه بچه‌ها و هر کسی که به تیم ملی می‌آید حمایت خواهم کرد. همیشه متحد خواهیم بود.

مسی با وجود ناراحتی از پایان دوران ملی خود تأکید کرد که از زمان انتخابش برای خداحافظی پشیمان نیست. او فشارهای ناشی از حضور آرژانتین در جام جهانی امسال را یکی از دلایل مهم تصمیم خود عنوان کرد؛ تورنمنتی که آرژانتین در آن تا فینال پیش رفت، اما در نهایت مقابل اسپانیا شکست خورد.

مسی درباره تأثیرات این رقابت‌ها گفت: با وجود اینکه می‌خواهم تمام زندگی‌ام اینجا باشم، احساس می‌کنم اکنون زمان مناسبی است. جام جهانی قبلی برای من بیش از حد سنگین بود و تمام اتفاقاتی که مجبور شدم از سر بگذرانم، تأثیر زیادی داشت.

او ادامه داد: ما رویای تحقق رؤیای من و رؤیای تمام کشور را داشتیم؛ اینکه دوباره قهرمان جهان شویم. در جام جهانی قبلی خیلی به این هدف نزدیک شدیم.

کاپیتان آرژانتین درباره شرایط این تیم در جام جهانی نیز گفت: واقعیت این است که هیچ اتفاق عجیبی رخ نداد، برخلاف چیزی که مردم می‌گویند. بازی مقابل انگلیس فشار فیزیکی بسیار زیادی به ما وارد کرد و از نظر احساسی نیز مسابقه بسیار سنگینی بود.

مسی در پایان گفت: ما با توان و انرژی بسیار محدودی به مراحل پایانی رسیدیم، اما مثل همیشه با این پیراهن جنگیدیم؛ با تمام هم‌تیمی‌هایی که در کنارشان بودم و اتفاقات زیادی را با آنها تجربه کردم. همچنین با تمام کسانی که در دوره‌ای که موفق به کسب جام شدیم، در کنار ما حضور داشتند. ما خیلی نزدیک بودیم.