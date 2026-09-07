به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس توز مهاجم سابق تیم ملی فوتبال آرژانتین، از یک اتفاق بزرگ خبر داده و گفته است لیونل مسی و کریستیانو رونالدو با حضور در یک تیم در دیدار خداحافظی او در دسامبر ۲۰۲۶ موافقت کرده‌اند.

توز اعلام کرده برای تحقق رویای خود و هواداران فوتبال، با هر دو ستاره تماس گرفته و موافقت آنها را برای حضور در این مسابقه به دست آورده است. این دیدار قرار است در ورزشگاه لا بومبونرا در بوئنوس‌آیرس برگزار شود.

پس از سال‌ها رقابت تاریخی میان مسی و رونالدو، حالا قرار است این دو اسطوره فوتبال جهان برای نخستین بار با پیراهن یک تیم در کنار یکدیگر به میدان بروند.