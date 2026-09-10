۱۰ مدعی اصلی توپ طلای ۲۰۲۶؛ شانس کدام چهره مطرح فوتبال بیشتر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، زمان زیادی تا مشخص شدن برنده توپ طلای سال ۲۰۲۶ باقی نمانده جایزه‌ای که قرار است روز ۲۶ اکتبر (۴ آبان) به بهترین بازیکن فوتبال جهان اهدا شود.

سال گذشته عثمان دمبله ستاره فرانسوی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن معتبرترین جایزه انفرادی فوتبال را از آن خود کرد. پیش از او نیز رودری در سال ۲۰۲۴ و لیونل مسی در سال ۲۰۲۳، برای هشتمین بار در دوران حرفه‌ای خود، توپ طلا را به دست آورده بودند.

رسانه اتلتیک نوشت: فهرست ۳۰ نامزد توپ طلای ۲۰۲۶ روز گذشته هشتم سپتامبر، اعلام شد و نام هر سه بازیکن یعنی دمبله، رودری و مسی نیز در این فهرست دیده می‌شود.

نکته مهم اینکه رأی‌گیری بر اساس عملکرد بازیکنان از ماه آگوست سال گذشته تا جولای سال جاری انجام می‌شود؛ دوره‌ای که برای بسیاری از بازیکنان شامل جام جهانی و همچنین مجموعه‌ای از دیدارهای مهم باشگاهی و ملی بوده است.

۱۰۰ روزنامه‌نگار که مسئول ارسال آرای خود برای رتبه‌بندی نهایی هستند، به هر بازیکن امتیازی از یک تا ۱۰ خواهند داد. این رأی‌دهندگان بر اساس سه معیار اصلی تصمیم‌گیری خواهند کرد:

* عملکردهای فردی و تعیین‌کننده بازیکنان

* دستاوردهای تیمی و جام‌های کسب‌شده

* کلاس و رفتار جوانمردانه بازیکنان در داخل و خارج از زمین

فرآیند رأی‌گیری طبیعتاً تا حدی با ذهنیت و سلیقه شخصی همراه است و جام جهانی نیز هر چهار سال یک بار می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر رتبه‌بندی نهایی داشته باشد.

با در نظر گرفتن این معیارها، رسانه «اتلتیک» ۱۰ نامزد اصلی خود برای کسب توپ طلای ۲۰۲۶ را به این ترتیب معرفی کرده است:

۱. هری کین؛ بایرن مونیخ و انگلیس

هری کین فصل ۲۰۲۵-۲۶ را به بهترین فصل دوران حرفه‌ای خود تبدیل کرد. او در رقابت‌های بوندس‌لیگا، لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی ۵۶ گل به ثمر رساند و هشت پاس گل نیز ثبت کرد.

کین همچنین ۱۱ گل دیگر در سایر رقابت‌ها برای بایرن مونیخ و شش گل برای تیم ملی انگلیس در دیدارهای مقدماتی جام جهانی و بازی‌های دوستانه به ثمر رساند تا مجموع گل‌های او در این فصل به عدد خیره‌کننده ۷۳ گل در ۶۵ بازی برسد.

نکته قابل توجه درباره عملکرد کین این است که او در بازی‌های بزرگ نیز درخشان ظاهر شد. مهاجم ۳۳ ساله در پنج مسابقه مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا ۶ گل به ثمر رساند و در فینال جام حذفی آلمان نیز هت‌تریک کرد.

کین در ادامه در جام جهانی دو گل فوق‌العاده به ثمر رساند تا انگلیس را در مرحله یک‌هشتم نهایی از سد جمهوری دموکراتیک کنگو عبور دهد و در مرحله بعد برابر مکزیک نیز یک گل زد و یک پاس گل داد.

با این حال، نمایش کم‌فروغ کین در دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی برابر آرژانتین و همچنین ناکامی بایرن مونیخ در رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا، پس از شکست مقابل پاری‌سن‌ژرمن، ممکن است به ضرر او تمام شود.

با وجود این، فصل ۲۰۲۵-۲۶ یکی از مسلط‌ترین عملکردهای انفرادی کین بود؛ آن هم در فصلی که موفقیت‌های تیمی باعث شد بزرگ‌ترین جام‌ها به دست بیایند.

اگر قرار نباشد کین امسال توپ طلا را ببرد، پس چه زمانی باید این جایزه را به دست آورد؟

۲. مایکل اولیسه؛ بایرن مونیخ و فرانسه

مایکل اولیسه بدون احتساب گل‌های حاصل از ضربات پنالتی، در میان تمام بازیکنان پنج لیگ معتبر اروپا در مجموع رقابت‌های لیگ، لیگ قهرمانان و جام جهانی، بیشترین مجموع گل و پاس گل را به نام خود ثبت کرد.

او در ۵۳ مسابقه ۲۰ گل به ثمر رساند و ۳۲ پاس گل داد. اولیسه همچنین در جام جهانی هفت پاس گل ثبت کرد که یک رکورد در تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

این بازیکن ۲۴ ساله پنج گل دیگر نیز در ۹ دیدار مقدماتی و دوستانه برای تیم ملی فرانسه به ثمر رساند که از جمله آن‌ها می‌توان به هت‌تریک برابر ایرلند شمالی اشاره کرد.

اولیسه با آزادی عمل، هوش و جسارتی مسئولانه بازی می‌کند و تماشای عملکرد او لذت‌بخش است.

او در بیشتر مسابقات، بهترین یا دومین بازیکن برتر بایرن مونیخ و تیم ملی فرانسه بود؛ بازیکنی که از جریان بازی و ضربات ایستگاهی موقعیت‌های فراوانی خلق می‌کرد و در عین حال در کارهای دفاعی و انتقال تیم به سمت جلو نیز نقش مهمی داشت.

همانند کین، نبود موفقیت تیمی در بزرگ‌ترین رقابت‌ها ممکن است مانع بزرگی برای اولیسه باشد، اما فصل ۲۰۲۵-۲۶ باعث شد او خود را به عنوان یکی از بهترین مهاجمان فوتبال اروپا تثبیت کند.

۳. رودری؛ منچسترسیتی، بارسلونا و اسپانیا

فصل رودری را می‌توان به دو نیمه متفاوت تقسیم کرد. او در ابتدای فصل و هنگام بازگشت از یک دوره هشت‌ماهه دوری از میادین به دلیل پارگی رباط صلیبی قدامی، با مشکلات زیادی مواجه شد.

مشکلات همسترینگ و زانو نیز او را آزار داد و در نتیجه، رودری ۱۱ مسابقه از ۱۷ بازی ابتدایی منچسترسیتی در لیگ برتر انگلیس را از دست داد.

اما از ابتدای سال ۲۰۲۶، نشانه‌هایی از بازگشت رودری به همان بازیکنی که پیش از مصدومیت بود دیده شد. او در فصل پایانی حضور پپ گواردیولا روی نیمکت منچسترسیتی، نقش مهمی در تیمی داشت که سبک بازی مستقیم‌تر و انتقالی‌تری پیدا کرده بود.

رودری در پیروزی‌های منچسترسیتی مقابل آرسنال در لیگ برتر و فینال جام اتحادیه در ماه‌های مارس و آوریل عملکرد بسیار خوبی داشت و در فینال جام حذفی انگلیس برابر چلسی نیز نمایش فوق‌العاده‌ای ارائه کرد؛ هرچند این مسابقات در فاصله‌ای نزدیک به یک مشکل کشاله ران برای او برگزار شدند.

جام جهانی سرانجام فرصتی بود تا این بازیکن ۳۰ ساله دوباره به اوج آمادگی خود برسد. رودری جریان بازی را برای تیم منضبط و بااستعداد اسپانیا کنترل کرد؛ تیمی که در نهایت قهرمان جام جهانی شد. او همچنین توپ طلای جام جهانی، یعنی جایزه بهترین بازیکن این رقابت‌ها، را نیز به دست آورد.

این موفقیت بدون شک بر نگاه رأی‌دهندگان به فصل او تأثیر خواهد گذاشت؛ هرچند رودری در طول فصل تنها ۲ هزار و ۱۸۵ دقیقه برای منچسترسیتی بازی کرد که معادل کمی بیشتر از ۲۴ مسابقه کامل است.

رودری اکنون در بارسلونا بازی می‌کند و موفقیتش در جام جهانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین جایگاه او در رقابت توپ طلای ۲۰۲۶ باشد.

۴. کیلیان امباپه؛ رئال مادرید و فرانسه

کیلیان امباپه بار دیگر یک جام جهانی فوق‌العاده را پشت سر گذاشت. او در این رقابت‌ها ۱۰ گل به ثمر رساند تا برای دومین دوره متوالی کفش طلای جام جهانی را به دست آورد و با ۲۲ گل در ۲۲ مسابقه، به بهترین گلزن تاریخ مرحله نهایی جام جهانی تبدیل شود.

عملکرد امباپه با پیراهن فرانسه با یک فصل انفرادی درخشان دیگر در رئال مادرید همراه شد؛ جایی که این مهاجم ۴۰ گل در ۴۲ مسابقه لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند.

امباپه ۲۷ ساله در بسیاری از مسابقات تنها نقطه روشن رئال مادرید بود؛ تیمی که فصل پرحاشیه‌ای را پشت سر گذاشت و در طول فصل ابتدا با ژابی آلونسو و در پایان با آلوارو آربلوا هدایت شد.

با این حال، دومین فصل متوالی بدون کسب جام مهم در سطح باشگاهی و همچنین مقام چهارمی فرانسه در جام جهانی، احتمالاً شانس امباپه برای کسب توپ طلای امسال را کاهش خواهد داد؛ حتی اگر عملکرد فردی فوق‌العاده او را در نظر بگیریم.

۵. ارلینگ هالند؛ منچسترسیتی و نروژ

ارلینگ هالند فصل ۲۰۲۵-۲۶ را به عنوان دومین فصل برتر خود با پیراهن منچسترسیتی پشت سر گذاشت. او ۲۷ گل در لیگ برتر انگلیس به ثمر رساند.

این مهاجم ۲۶ ساله در زمینه خلق موقعیت و پاس گل نیز پیشرفت کرد و هشت پاس گل داد؛ آماری که به اندازه مجموع پاس گل‌های او در دو فصل قبلی بود.

هالند همچنین هشت گل در لیگ قهرمانان اروپا و سه گل به همراه یک پاس گل در رقابت‌های جام حذفی انگلیس به ثبت رساند تا مجموع تأثیرگذاری او در ۵۲ بازی باشگاهی به ۴۷ گل و پاس گل برسد.

هالند در تیم ملی نروژ نیز آماری خیره‌کننده داشت و در هفت مسابقه مقدماتی جام جهانی و دیدارهای دوستانه ۱۳ گل به ثمر رساند؛ از جمله پنج گل در پیروزی ۱۱ بر یک نروژ مقابل مولداوی.

پس از آن، مهم‌ترین لحظه دوران حرفه‌ای او در جام جهانی رقم خورد.

هالند به همراه مارتین اودگور، نیروی محرک نروژ در مسیر صعود این تیم تا مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی بود.

او در پنج مسابقه ۷ گل از ۱۳ شوت در چارچوب به ثمر رساند و هر زمان که لازم بود، با تمام‌کنندگی خود به تیم تحت هدایت استاله سولباکن که از نظر دفاعی ساختار بسیار خوبی داشت، برای عبور از حریفان کمک کرد.

به این ترتیب، هالند فصل را با مجموع ۶۹ گل و پاس گل برای باشگاه و تیم ملی به پایان رساند.

۶. خویچا کواراتسخلیا؛ پاری‌سن‌ژرمن و گرجستان

دومین دبل متوالی پاری‌سن‌ژرمن در لیگ فرانسه و لیگ قهرمانان اروپا، بیش از آنکه حاصل درخشش یک بازیکن خاص باشد، نتیجه یک تلاش تیمی کامل بود.

مصدومیت‌ها نیز در این مسیر تأثیر داشتند و در مقاطعی خط دفاعی و خط میانی پاری‌سن‌ژرمن حتی عملکرد بهتری نسبت به خط حمله پرستاره این تیم داشتند.

مارکینیوش، ویلیان پاچو، نونو مندس، ویتینیا و ژائو نوس همگی عملکرد بسیار خوبی داشتند، اما نمایش‌های متفاوت آن‌ها در جام جهانی باعث شد جایگاهشان در رقابت توپ طلا تحت تأثیر قرار بگیرد.

عثمان دمبله، برنده توپ طلای سال گذشته، نیز در جام جهانی عملکرد خوبی داشت و ۶ گل به ثمر رساند، اما به دلیل مصدومیت‌ها کمتر از ۲ هزار دقیقه در رقابت‌های لیگ و لیگ قهرمانان اروپا بازی کرد.

فابیان رویز که همراه اسپانیا قهرمان جهان شد نیز به دلیل مشکل زانو، بخش قابل توجهی از فصل را از دست داد.

در چنین شرایطی، غیبت گرجستان در جام جهانی شاید حتی به سود شانس کواراتسخلیا برای کسب توپ طلا تمام شده باشد.

این بازیکن ۲۵ ساله در طول رقابت‌های لیگ فرانسه و لیگ قهرمانان اروپا بارها در ترکیب چرخشی قرار گرفت و در مجموع ۲ هزار و ۶۲۳ دقیقه بازی کرد، اما با این حال ۱۸ گل و ۱۰ پاس گل به ثبت رساند.

این آمار در مقایسه با برخی دیگر از بازیکنان حاضر در این فهرست چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد، اما کواراتسخلیا در لحظات حساس برای پاری‌سن‌ژرمن بسیار مؤثر بود.

او در مرحله یک‌هشتم و یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا چهار گل و دو پاس گل به ثبت رساند و در نیمه‌نهایی مقابل بایرن مونیخ نیز دو گل زد و یک پاس گل داد.

کواراتسخلیا همچنین در فینال مقابل آرسنال پنالتی‌ای را به دست آورد که باعث شد پاری‌سن‌ژرمن به گل تساوی برسد. حتی در سالی که جام جهانی برگزار شده است، نمی‌توان اهمیت عملکرد کواراتسخلیا در لیگ قهرمانان اروپا را نادیده گرفت.

۷. لامین یامال؛ بارسلونا و اسپانیا

لامین یامال در فصل ۲۰۲۵-۲۶ بار دیگر نبوغ خود را به نمایش گذاشت و نسبت به فصل قبل یک گام بزرگ دیگر رو به جلو برداشت.

او در فصل ۲۰۲۴-۲۵ در ۴۸ مسابقه لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا ۱۴ گل و ۱۶ پاس گل ثبت کرده بود، اما در فصل گذشته توانست در تنها ۳۸ مسابقه، ۲۲ گل و ۱۵ پاس گل به ثبت برساند.

با وجود پیشرفت آمار، زمان حضور یامال در زمین به دلیل ابتلا به مشکل کشاله ران در ابتدای فصل و مصدومیت همسترینگ در اواخر فصل محدود شد.

تأثیر مصدومیت دوم در جام جهانی نیز احساس شد؛ جایی که یامال تنها یک گل به ثمر رساند که آن هم برابر عربستان سعودی در مرحله گروهی بود.

او در نیمه‌نهایی برابر فرانسه نیز یک پاس گل داد، اما برخلاف انتظارات، نتوانست در آمریکای شمالی آن‌طور که بسیاری تصور می‌کردند بدرخشد.

نکته شگفت‌انگیز درباره یامال این است که این بازیکن در پایان فصل همچنان یک نوجوان خواهد بود.

او فصل جدید را نیز فوق‌العاده آغاز کرده و در چهار مسابقه نخست خود چهار گل به ثمر رسانده است.

یامال در حالی در فهرست مدعیان توپ طلا قرار گرفته که یک قهرمان نوجوان جام جهانی است.

۸. لوئیس دیاز؛ بایرن مونیخ و کلمبیا

نادیده گرفتن لوئیس دیاز در فهرست مدعیان توپ طلا، در فصلی که خط حمله بایرن مونیخ یکی از بهترین عملکردهای خود را ارائه کرد، غیرمنطقی خواهد بود.

بایرن مونیخ تحت هدایت ونسان کمپانی در ۵۵ مسابقه ۱۸۴ گل به ثمر رساند و دیاز با فعالیت بی‌وقفه خود در خارج از توپ، نقش مهمی در فراهم کردن شرایط برای بهترین فصل هری کین و مایکل اولیسه داشت.

البته خود دیاز نیز فصل ضعیفی نداشت. این بازیکن ۲۹ ساله در ۴۴ مسابقه بوندس‌لیگا و لیگ قهرمانان اروپا ۲۲ گل و ۱۷ پاس گل به ثبت رساند.

با این حال، جام جهانی برای دیاز و تیم ملی کلمبیا دشوار پیش رفت؛ چرا که این تیم در استفاده از فرصت‌های خود ناکام ماند. کلمبیا در دیدار افتتاحیه خود مقابل ازبکستان ۳ بر یک به پیروزی رسید؛ دیداری که دیاز در آن یک گل زد و یک پاس گل داد. او همچنین پیش از آغاز جام جهانی در ۱۰ دیدار مقدماتی و دوستانه برای کلمبیا سه گل و سه پاس گل به ثبت رسانده بود.

۹. جود بلینگهام؛ رئال مادرید و انگلیس

جود بلینگهام بهترین بازیکن انگلیس در مراحل حذفی جام جهانی بود.

او برابر مکزیک در فاصله‌ای کوتاه دو گل به ثمر رساند و سپس در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل نروژ دو گل دیگر زد که یکی از آن‌ها گل پیروزی‌بخش در وقت‌های اضافه بود.

این بازیکن ۲۳ ساله در دیدار برابر آرژانتین عملکرد ضعیف‌تری داشت، اما در مسابقه رده‌بندی مقابل فرانسه هفتمین گل خود در جام جهانی را به ثمر رساند.

تأثیر بلینگام فقط به گل‌هایش محدود نمی‌شد. انعطاف‌پذیری تاکتیکی، درک بازی و دویدن‌های بدون توپ او به هری کین اجازه می‌داد تا عقب‌تر بیاید و جریان بازی را در اختیار بگیرد.

بلینگهام در کارهای دفاعی نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرد؛ به‌خصوص در دقایق پایانی دیدار انگلیس برابر مکزیکوسیتی که انگلیس ۱۰ نفره شده بود و به مشارکت تمام بازیکنان خود نیاز داشت.

با این حال، در سطح باشگاهی، فصل گذشته دومین فصل ناامیدکننده متوالی بلینگام بود. او فصل را با مصدومیت شانه آغاز کرد و سپس در ابتدای سال ۲۰۲۶ با مشکل همسترینگ مواجه شد.

این مشکلات باعث شد بلینگام در ۳۷ مسابقه لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا تنها ۸ گل و پنج پاس گل برای رئال مادرید ثبت کند؛ تیمی که فصل آشفته‌ای را پشت سر گذاشت.

این آمار در مقایسه با ۲۳ گل و ۱۱ پاس گل او در فصل ۲۰۲۳-۲۴ و سپس ۱۲ گل و ۱۱ پاس گل، افت محسوسی محسوب می‌شود.

بلینگهام امیدوار است عملکرد فوق‌العاده‌اش در جام جهانی در ذهن رأی‌دهندگان تازه‌تر باقی مانده باشد.

۱۰. لیونل مسی؛ اینتر میامی و آرژانتین

آیا لیونل مسی در ۳۹ سالگی همچنان یکی از ۱۰ بازیکن برتر فوتبال جهان است؟ احتمالاً نه.

اما آیا او در دوره زمانی مورد محاسبه برای توپ طلای امسال، یعنی از سوم آگوست تا ۱۹ جولای، یکی از ۱۰ بازیکن برتر بوده است؟ قطعاً می‌توان برای این موضوع استدلال کرد.

جام جهانی که آخرین حضور مسی در تیم ملی آرژانتین محسوب می‌شد، با عملکردی درخشان برای این فوق‌ستاره همراه شد.

مسی در این رقابت‌ها هشت گل از ۱۸ شوت در چارچوب به ثمر رساند و چهار پاس گل نیز ثبت کرد که دو مورد از آن‌ها در بازگشت آرژانتین برابر انگلیس در مرحله نیمه‌نهایی بود.

او همچنین ۲۵ موقعیت گل برای هم‌تیمی‌هایش خلق کرد که بیشترین تعداد موقعیت خلق‌شده توسط یک بازیکن در یک دوره از جام جهانی طی سه دوره اخیر این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

آمار مسی در سطح باشگاهی نیز قابل توجه است. در ۱۶ مسابقه پایانی فصل MLS، شامل دیدارهای پلی‌آف که سرنوشت قهرمان را مشخص می‌کرد، مسی ۱۷ گل و ۱۹ پاس گل برای اینتر میامی به ثبت رساند؛ تیمی که در نهایت قهرمان شد.

مسی در این مسابقات به طور میانگین ۵.۵ شوت و ۳.۶ موقعیت خلق‌شده در هر ۹۰ دقیقه داشت. او در ۱۴ مسابقه ابتدایی فصل ۲۰۲۶ لیگ MLS نیز ۱۲ گل و هشت پاس گل به ثبت رساند.

اگر دو گل مسی در دو مسابقه جام اتحادیه‌ها و همچنین پنج گل و سه پاس گل او در شش مسابقه مقدماتی و دوستانه برای تیم ملی آرژانتین را نیز در نظر بگیریم، مجموع تأثیرگذاری او برای باشگاه و تیم ملی در دوره زمانی مورد محاسبه به ۷۸ گل و پاس گل می‌رسد؛ شامل ۴۴ گل و ۳۴ پاس گل در ۴۶ مسابقه.

حتی با در نظر گرفتن سطح پایین‌تر برخی از رقبای آرژانتین در ایالات متحده در مقایسه با تیم‌هایی که بازیکنان بالاتر از مسی در این فهرست با آن‌ها روبه‌رو شده‌اند، این آمار و عملکرد او در جام جهانی بیش از آن است که حضورش در جمع ۱۰ نامزد برتر را توجیه کند.

مسی تاکنون هشت بار توپ طلا را به دست آورده و از این حیث رکورددار تاریخ این جایزه است. کسب نهمین توپ طلا می‌تواند پایانی باشکوه برای سالی خاطره‌انگیز در دوران حرفه‌ای این اسطوره فوتبال باشد.