باورنکردنی اما واقعی؛ بورکینافاسو با تیم زیر ۲۳ سال مقابل آرژانتین!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بورکینافاسو در شرایطی مقابل آرژانتین قرار گرفت که مشکلات عجیب در روند سفر، این تیم را مجبور کرد با ترکیبی اضطراری و عمدتاً متشکل از بازیکنان زیر ۲۳ سال به میدان برود.

رسانه «goal» خبر داد؛ پرواز چارتر این تیم از کازابلانکا به دلیل نقص فنی لغو شد و در ادامه تعدادی از بازیکنان اصلی بورکینافاسو به دلیل خستگی شدید و مسائل مربوط به پرداخت‌های مالی از سفر خودداری کردند. به همین دلیل، کادر فنی مجبور شد در آخرین لحظات چند بازیکن جوان را به اردو اضافه کند.

تیم جدید بورکینافاسو پس از سفری حدود ۱۱ ساعته، تنها پنج ساعت پیش از آغاز مسابقه به بوئنوس‌آیرس رسید و فرصت چندانی برای استراحت و آماده‌سازی نداشت.

در نهایت آرژانتین با نتیجه ۷ بر صفر به پیروزی رسید. با این حال، لیونل اسکالونی سرمربی آرژانتین، از بازیکنان بورکینافاسو به دلیل حضور در این مسابقه تمجید کرد و گفت آنها با وجود تمام مشکلات، به فوتبال احترام گذاشتند و تیمش نیز از روی احترام، بازی را جدی گرفت.