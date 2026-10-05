آرژانتین آماده آخرین بدرقه لئو؛ فراخوان برای خداحافظی با مسی

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آخرین بازی لیونل مسی با پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین، یک اینفلوئنسر این کشور از هواداران خواسته است دوشنبه شب و یک روز پیش از دیدار خداحافظی کاپیتان آلبی‌سلسته، مراسم ویژه‌ای برای ادای احترام به او برگزار کنند.

«ایوی اولمان»، آشپز و اینفلوئنسر آرژانتینی، با راه‌اندازی کمپینی در شبکه‌های اجتماعی از مردم خواسته است دوشنبه ۵ اکتبر ساعت ۲۲ از خانه‌ها، بالکن‌ها و خیابان‌ها بیرون بیایند و به پاس گل‌ها، افتخارات و خاطراتی که مسی طی ۲۰ سال حضور در تیم ملی برای مردم آرژانتین رقم زده، او را تشویق کنند.

او همچنین از هواداران خواسته است سرود معروف «با دست در دست لئو مسی، جام را بالای سر خواهیم برد» را سر دهند و با انتشار تصاویر این مراسم در شبکه‌های اجتماعی، آن را به دست مسی برسانند تا کاپیتان آرژانتین را تحت تأثیر قرار دهند.

مسی روز سه‌شنبه ۶ اکتبر در دیداری دوستانه مقابل بنین در ورزشگاه مونومنتال بوئنوس‌آیرس آخرین بازی خود با پیراهن تیم ملی آرژانتین را انجام خواهد داد. این مسابقه ساعت ۲۰ به وقت محلی و بامداد چهارشنبه ۱۵ مهر ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.