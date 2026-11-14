به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فلاحی پیش از ظهر شنبه در آیین نواختن زنگ کتاب و کتابخوانی به مناسبت آغاز سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در کردستان اظهار کرد: امسال برنامه‌های هفته کتاب با شعار «با کتاب گفتگو کنیم» و با محوریت ترویج فرهنگ مطالعه، نقد و بررسی آثار و معرفی تازه‌های نشر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب، رونمایی از آثار شاخص نویسندگان کردستان و اهدای کتاب و محصولات فرهنگی به کتابخانه‌های عمومی روستاها و نواحی منفصل شهری از جمله برنامه‌های این هفته است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به جایگاه استان در حوزه کتاب و نشر عنوان کرد: در دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان بیش از ۲۷ هزار جلد کتاب به فروش رسید و در جریان این رویداد نیز بیش از ۵۰ عنوان کتاب جدید رونمایی شد.

فلاحی با بیان اینکه ترویج کتابخوانی نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود، خاطرنشان کرد: حمایت‌هایی نیز از نویسندگان نوقلم برای انتشار نخستین آثارشان در نظر گرفته شده است.

در ادامه این مراسم، معصومه حسنی‌خونسار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان، با دعوت از هنرجویان برای بهره‌مندی از خدمات کتابخانه‌ها، اعلام کرد: عضویت هنرجویان در کتابخانه‌های عمومی به‌صورت رایگان امکان‌پذیر است.

اجرای تک‌نوازی یکی از هنرجویان و تجلیل از هنرجویان فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی از دیگر بخش‌های این مراسم بود.