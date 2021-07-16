برگزاری چهار مراسم رونمایی کتاب و درگذشت برگزیده قلم زرین

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: گزارش اخبار برگزیده کتاب و نشر در اینهفته، دربرگیرنده ۱۱ خبر است و نسبت به گزارش هفته پیش، ۲ خبر کمتر دارد. اینهفته را باید هفته برگزاری برنامههای رونمایی کتاب و برنامههای دیگر نامید چون «یکهفته با کتاب» اینهفته شامل ۴ خبر برگزاری رونمایی کتاب و ۳ خبر برگزاری نشست، وبینار و افتتاحیه است.
گزارش اینهفته بهجز خبر درگذشت یکی از نویسندگان بومی کشور، ۳ خبر هم از آغاز جشنوارهها و پویشهای مربوط به کتاب و کتابخوانی را در خود جا داده است.
در ادامه مشروح گزارش «یکهفته با کتاب» اینهفته را میخوانیم:
درگذشت نویسنده برنده جایزه قلم زرین
حمید علیدوستی شهرکی نویسنده اهل چهارمحال و بختیاری که هفته گذشته بهخاطر نوشتن رمان «برشکن» برنده نوزدهمین جایزه قلم زرین شده بود، روز سهشنبه ۲۲ تیر بهدلیل سکته قلبی درگذشت.
برگزاری وبینار بینالمللی «ادبیات در روزگار کرونا»
وبینار بینالمللی «ادبیات در روزگار کرونا» طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ تیر با حضور ۱۵ استاد از ۵ کشور هند، افغانستان، ایران، پاکستان و عراق بهصورت مجازی توسط خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
برگزاری افتتاحیه سلسله نشستهای «از تبار قلم»
مراسم افتتاحیه سلسله مراسم تجلیل «از تبار قلم» که به تجلیل از نویسندگان بومی استانهای تهران، البرز و کردستان اختصاص دارد، روز شنبه ۱۹ تیر با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی، هادی آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی، مریم عربلو شاعر و کارشناس مجری، بهزاد کرم الهی دبیر محافل ادبی استان کردستان، خسرو عباسی دبیر محافل ادبی استان البرز و مدیران کل و جمعی از اهالی قلم این سه استان از طریق ارتباط ویدئویی برگزار شد.
برگزاری مراسم رونمایی از کتاب دانشنامه جوادالائمه
مراسم رونمایی از «دانشنامه جواد الائمه (علیه السلام)، شرح جامعی از تاریخ و سیره امام جواد (ع)» روز شنبه اینهفته ۱۹ تیر همزمان با ایام شهادت امام جواد (ع) با حضور آیت الله سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری نویسنده کتاب، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر سبزیان، مدیر کل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی و اساتید حوزه و دانشگاه توسط اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی برگزار شد.
برگزاری مراسم رونمایی از رمان جدید حجتالاسلام سالاری
مراسم رونمایی از کتاب «مرا با خودت ببر» نوشته حجتالاسلام مظفر سالاری هم که درباره زندگی امام جواد (ع) است، شنبه شب در دانشگاه امام جواد (ع) یزد برگزار شد.
برگزاری مراسم رونمایی از کتاب «حوض خون»
مراسم رونمایی کتاب «حوض خون»؛ روایت زنان اندیمشکی از رختشویی در دفاع مقدس، عصر یکشنبه ۲۰ تیر با حضور فاطمهسادات میرعالی نویسنده کتاب، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مرتضی قاضی نویسنده، سیده سمیه حسینی نویسنده و سیدسجاد موسوی معاون اجرایی مجمع ناشران انقلاب اسلامی در کتابفروشی انتشارات بهنشر در تهران برگزار شد.
برگزاری مراسم رونمایی از پنجکتاب فرماندهان ناجا
مراسم رونمایی از ۵ عنوان کتاب خاطرات فرماندهان ناجا هم عصر یکشنبه ۲۱ تیر در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار و کتابهای «شاهین زُبیدات» خاطرات احمدعلی گودرزی و نوشته مهدی زارع، «خانه امن» خاطرات بهرام نوروزی و «پسر سید مصطفی» خاطرات سید مجتبی عبداللهی نوشته ساسان ناطق، «حبیب مرزها» خاطرات رهامبخش حبیبی نوشته مهدی باتقوا، «پیچ مایلر» خاطرات حجتالاسلام غلام حیدر حیدری نوشته سیدمحمود مهدوی که از خاطرات فرماندهان ناجا در طول هشت سال دفاع مقدس است، رونمایی شدند.
برگزاری نشست تبیین دستورالعمل جشنواره کتابخوانی رضوی
نشست تبیین دستورالعمل یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و راهکارهای اجرایی آن، با حضور محمدهادی ناصری طاهری مدیرکل کتابخانههای عمومی استان، هادی آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، سکینه خاتون مهدیان پور معاون اداره کل، رؤسای ادارات کتابخانههای عمومی شهرستانها و اعضای ستاد یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در بستر فضای مجازی، اینهفته برگزار شد.
آغاز مسابقه کتابخوانی غدیر
مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر بهمناسبت فرارسیدن عید غدیر، با همکاری انتشارات مهرستان و مرکز رسانهای شیرازه برای مخاطبان کودک با محوریت کتاب «بچهای که نمیخواست آدم باشد»، از روز یکشنبه ۲۰ تیر آغاز شد و تا ۲۰ مرداد ادامه دارد.
آغاز پویش کتابخوانی «به عشق علی، کتاب عیدی بدیم»
پویش «به عشق علی، کتاب عیدی بدیم» از شب اول ذیالحجه (یکشنبه ۲۰ تیر) همزمان با سالروز ازدواج امام علی (ع) حضرت زهرا (س) توسط انتشارات کتاب جمکران آغاز شد. در اینپویش ۱۸ عنوان از کتابهای مرتبط با غدیر اینناشر، با ۳۰ درصد تخفیف ارائه میشوند.
آغاز جشنواره کتاب ریحانه دو
جشنواره کتاب «ریحانه دو» هم در راستای ترویج و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب از روز دوشنبه ۲۱ تیر توسط جمعی از ناشران کشور، آغاز شد و تا ۲۱ مرداد ادامه دارد. در اینجشنواره تعدادی از کتابهای مرتبط با موضوع عفاف و حجاب در کتابفروشیهای مشخصی، با ۱۰ درصد تخفیف به فروش میرسند.
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